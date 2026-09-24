So sparen Reisende beim Pauschalurlaub

Man muss für sich nur abwägen, ob die längere Anreise zum Flughafen die Ersparnis aufwiegt. Mehrkosten dafür treten bestenfalls nicht auf: Oft ist der Zug zum Flug, also die Bahnreise zum Flughafen ("Rail & Fly"), im Pauschalreise-Preis enthalten.

Auch Reisen unter der Woche und eine Reisedauer jenseits der klassischen 7 oder 14 Nächte könnten den Preis senken, so Schrahe. Generell ist Flexibilität bei Reisezeit, Abflughafen und Flugzeiten viel wert.

Oft sind Pauschalreisen mit Direktflügen teurer als solche mit Umstiegen. Natürlich geht die Ersparnis dabei auch ein Stück weit zulasten der Erholung, weil man dadurch teils deutlich länger unterwegs ist.

Hat man online ein attraktives Angebot gefunden, lohnt sich vor dem Buchen ein finaler Abgleich auf anderen Portalen: Dafür die gleichen Suchkriterien eingeben und nachprüfen, ob andere Veranstalter das an sich gleiche Reisepaket vielleicht noch günstiger anbieten.

Wer sich die Onlinesuche nicht zutraut, sollte ins Reisebüro gehen: Die Fachleute dort können in den Buchungssystemen gute Angebote finden.