CAT-Busverbindung mit kommender Woche alle 12 Minuten

Bereits jetzt gibt es einen Schienenersatzverkehr, der aber wie die Züge nur jede halbe Stunde fährt. Ab kommender Woche soll dann zur Haupttageszeit fünf Mal pro Stunde ein Bus mit je 57 Sitzplätzen und einer geplanten Fahrzeit von 21 Minuten in jede Richtung fahren. In den Randzeiten vor 7 Uhr und nach 19 Uhr sollen die Busse jede Viertelstunde fahren.

Der Umstieg auf die Straße war schon länger geplant: Aufgrund von Arbeiten an der Wiener S-Bahn-Stammstrecke können die CAT-Züge bis Herbst 2027 nicht fahren. Der Kabelbrand hat die Sperre nun gewissermaßen vorgezogen. Die Busse starten am Flughafen vor dem Ankunftsterminal 3. In Wien Mitte erreicht man die Busse unweit des CAT-Terminals hinter der Mall in der Marxergasse. Reisegepäck kann weiterhin mittransportiert werden, allerdings wird es nicht mehr die Möglichkeit geben, das Gepäck schon in Wien einzuchecken.

Der CAT-Betreiber pries am Dienstag auch bereits die neuen Züge an, die nach dem Ende der Sperre ab Herbst 2027 wieder zwischen Wien Mitte und dem Flughafen in Schwechat zirkulieren sollen. Dieser biete "ausreichend Gepäckablageflächen, breite Gänge, besonders breite Sitze und großzügig gestaltete Ein- und Ausstiegsbereiche in Niederflurbauweise". Dazu kommen WLAN und Klimatisierung. Rund 300 Sitzplätze sind vorhanden.