Bieterverfahren für Roms ältestes Kaffeehaus beginnt

Die künftige Nutzung ist offen. Unklar ist, ob das "Caffè Greco" weiterhin als klassisches Kaffeehaus betrieben wird oder ob eine Umgestaltung durch neue Betreiber erfolgt. Gesucht werden Angebote für die Anmietung der Immobilie, die sich im Eigentum des Israelitischen Krankenhauses von Rom befindet.

Das "Caffè Greco" gilt als ältestes Kaffeehaus Roms und liegt in unmittelbarer Nähe der Spanischen Treppe. Seit Jahren tragen Eigentümer und Betreiber eine juristische Auseinandersetzung aus. Dabei ging es unter anderem um Räumung, Nutzung und den Erhalt der historischen Ausstattung.

Der Streit begann 2017: Als der Mietvertrag auslief, machte das Israelitische Krankenhaus sein Recht geltend, die Räumlichkeiten zurückzuerhalten. Nach einem juristischen Tauziehen bestätigte der Oberste Gerichtshof die Beendigung des Mietverhältnisses. Nach mehreren Aufschüben wurde im Oktober die Räumung des Lokals schließlich vollzogen, das seitdem geschlossen ist.

Als Symbol der Kaffeehauskultur des 18. Jahrhunderts war das Caffè Greco ein Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. Es ist eines der ältesten Cafés Italiens, vergleichbar mit dem Caffè Florian in Venedig. Es zählte illustre Gäste wie Charles Baudelaire, Antonio Canova, James Joyce, Gioachino Rossini, aber auch Sophia Loren, Renato Guttuso und Federico Fellini. In Rom gibt es einen großen Druck, das Lokal wieder zu öffnen.