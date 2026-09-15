Almabtrieb 2026: Die schönsten Termine und Tipps für den Ausflug

Der September ist der Monat mit der höchsten Dichte an Almabtrieben in Österreich, weil in dieser Zeit die meisten Almen geräumt werden. Kehrt das Vieh nach einem unfallfreien Almsommer ins Tal zurück, wird es festlich mit buntem Kopfschmuck und Glocken geschmückt, begleitet von Sennerinnen und Sennern in Tracht sowie Musikkapellen. Vielerorts endet der Festzug direkt bei einem Bauernmarkt mit regionaler Kulinarik.

Wer dabei sein will, sollte frühzeitig planen: Beliebte Plätze entlang der Strecke sind oft schon Stunden vorher besetzt, und in vielen Orten sind Unterkünfte an den Almabtriebs-Wochenenden rasch ausgebucht. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk gehören ins Gepäck, denn das Bergwetter im Frühherbst kann rasch umschlagen. Tracht passt zum Anlass, ist aber kein Muss.