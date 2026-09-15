GEWINNSPIEL: Urlaub am Bio Bauernhof Lugerhof in der Steiermark gewinnen

Frische Bergluft, viel Natur und herzliche Gastfreundschaft: Der Lugerhof der Familie Zechner ist ein Bio Bauernhof in besonders ruhiger Lage in Zeutschach in der Region Murau.

Der familiär geführte Hof ist ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen. Kühe und Kälber, Katzen, Schafe, Schweine, Hühner und Hasen gehören zum Bauernhofleben dazu. Wer möchte, kann den Alltag am Hof miterleben und bei der Fütterung der Tiere, der Heuernte oder beim Melken zuschauen.

Gerade die Verbindung aus Natur, Bauernhofleben und persönlicher Atmosphäre macht den Lugerhof zu einem schönen Ziel für eine Auszeit in der Steiermark.