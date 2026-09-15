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GEWINNSPIEL: Urlaub am Bio Bauernhof Lugerhof in der Steiermark gewinnen

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Urlaub am Bauernhof mitten in der steirischen Natur: Der liebevoll und familiär geführte Lugerhof in Zeutschach bei Neumarkt ist ein besonderer Rückzugsort für alle, die Ruhe, Natur und echtes Bauernhofleben genießen möchten. Umgeben von Wiesen, Wäldern und der Bergwelt des Naturparks Zirbitzkogel Grebenzen lässt sich hier wunderbar abschalten. Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen inklusive Halbpension.

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Urlaub am Bauernhof in der Steiermark: Willkommen am Lugerhof

Frische Bergluft, viel Natur und herzliche Gastfreundschaft: Der Lugerhof der Familie Zechner ist ein Bio Bauernhof in besonders ruhiger Lage in Zeutschach in der Region Murau.

Der familiär geführte Hof ist ein Ort zum Ankommen und Wohlfühlen. Kühe und Kälber, Katzen, Schafe, Schweine, Hühner und Hasen gehören zum Bauernhofleben dazu. Wer möchte, kann den Alltag am Hof miterleben und bei der Fütterung der Tiere, der Heuernte oder beim Melken zuschauen.

Gerade die Verbindung aus Natur, Bauernhofleben und persönlicher Atmosphäre macht den Lugerhof zu einem schönen Ziel für eine Auszeit in der Steiermark.

Natururlaub im Naturpark Zirbitzkogel Grebenzen

Rund um den Lugerhof bestimmen Wälder, Wiesen und Berge die Landschaft. Wer gerne draußen unterwegs ist, kann direkt in die Natur starten, wandern, spazieren gehen oder einfach die Ruhe genießen.

Der angrenzende Wald lädt zu Streifzügen ein und zur richtigen Jahreszeit auch zum Schwammerl und Pilze suchen. Im Sommer sorgt der große Badeteich am Hof für Abkühlung. Auch Bootfahren und Fischen sind möglich.

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Bauernhofurlaub mit Genuss

Auch kulinarisch gehört das Landleben zum Aufenthalt dazu. Am Lugerhof werden Produkte aus der eigenen Landwirtschaft angeboten und bäuerliche Küche serviert.

So darf ein Urlaubstag aussehen: gemütlich frühstücken, die Natur erkunden oder einen Ausflug machen und anschließend wieder an den Hof zurückkehren und die Ruhe genießen.

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Jetzt 2 Nächte am Lugerhof gewinnen

Sie möchten Urlaub am Bauernhof in der Steiermark selbst erleben? Wir verlosen eine kleine Auszeit am Bio Bauernhof Lugerhof in Zeutschach.

Gewinn: 2 Nächte für 2 Personen
Verpflegung: Halbpension
Termin: nach Verfügbarkeit
Ort: Lugerhof, Zeutschach bei Neumarkt in der Steiermark
Teilnahmeschluss: 30.09.26

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf 2 Nächte für 2 Personen inklusive Halbpension am Lugerhof.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück eine Auszeit mitten in der steirischen Natur gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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