94.000 Menschen besuchten den heurigen Kultursommer Wien

Der Spielplan des Festivals vereinte etwa Auftritte von Texta und Birgit Denk über Karl Markovics und Maria Hofstätter bis zu Sonja Pikart und Severin Groebner, die an frei zugänglichen Standorten von Favoriten bis Floridsdorf ab Anfang Juli zu erleben waren. Ein eigener Schwerpunkt lag auf der bewussten Schaffung analoger Räume für Begegnung, Austausch und kulturelle Teilhabe. "Formate wie der Connection Kiosk von Kultursommer Plus zeigen, dass es manchmal künstlich geschaffene Anreize wie kleine Gesprächsimpulse braucht, damit Menschen miteinander in Kontakt kommen. Langfristig stärkt das Festival die Nachbarschaften unserer Stadt", zeigte sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung überzeugt.

Wer es dieses Jahr nicht geschafft hat, kann schon den Kalender für 2027 zücken. Im kommenden Jahr findet der Kultursommer Wien von 2. Juli bis 15. August statt.

(S E R V I C E - https://www.kultursommer.wien/ )