Sigi Maurer: „Ich lasse mich nicht von den Hatern definieren“

Die Grünen-Politikerin spricht über mediale Aufmerksamkeit nach dem Machtverlust, ihren Umgang mit Hass im Netz und politische Ambitionen.
1. Statt Klubobfrau/Regierungspartei Vizeobfrau/Opposition: Wie behandeln Medien Ihren Machtverlust?
Sie rufen weniger oft an. Das ist aber ein Fehler, wir haben viel zu sagen, da entgeht ihnen was! Die Bundesregierung liefert nicht.
2. Sprecherin für Bildung, Wissenschaft, Integration, Medien: bitte Kompetenz-Ranking und Begründung!
Hochschulforschung am IHS für die Wissenschaft, Soziologie-Studium für die Bildung, Realitätskonsumentin für die Integration und die Medien.
3. Sowohl Opfer von Hass-Attacken als auch virtuose Nutzerin von Social Media: Was wiegt warum mehr?
Nie Opfer, nur Betroffene. Hab immer agiert, nie passiv erlitten. Ich definiere mich selbst, lasse mich nicht von den Hatern definieren.
4. Welche herkömmlichen Medien konsumieren Sie abseits der Pressespiegel auf welche Art regelmäßig?
Mein Leitstern ist und bleibt das Ö1-Morgenjournal um 7 – das hör ich in der App (oft nach).
5. Die Grünen haben nur eine Stiftungsrätin. Wie werden Sie sich rund um die ORF-Chefwahl verhalten?
Gar nicht. Das ist Aufgabe der Stiftungsrätin, nicht der Grünen.
6. Sie sind erst 41, waren aber schon alles außer Parteichefin: Welche Berufsziele haben Sie noch?
Klubobfrau unter Vizekanzlerin Gewessler. Die Grünen wollen wieder in die Regierung, ohne uns wird das nix.
7. Wie erleben Sie Frauensolidarität? Wie erwidern Sie den Oberlehrerinnen-Vorwurf gegen die Grünen?
Befreiend, bestärkend, eingeschworen – wir hören zu. Nur wer die Sorgen, Ängste und Hoffnungen der Menschen kennt, kann gute Politik machen.
8. Kaum ein Blatt nennt Sie Sigrid: (Warum) Haben Sie die mediale Abkürzung Ihres Namens gefördert?
Nur meine Mama nennt mich konsequent „Sigrid“. Und die APA. Ich bin aber eigentlich die Sigi!!
Steckbrief
Sigi Maurer
Sigrid Viktoria „Sigi“ Maurer hat eine Kochmatura und Soziologie studiert, im Gastgewerbe gejobbt, am IHS geforscht, war während #unibrennt ÖH-Vorsitzende, für die Grünen von 2013 bis 2017 Wissenschaftssprecherin und ab 2019 Klubobfrau. Seit 2024 ist sie geschäftsführende Klubobfrau und Mediensprecherin