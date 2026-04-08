Sigi Maurer: „Ich lasse mich nicht von den Hatern definieren“

4. Welche herkömmlichen Medien konsumieren Sie abseits der Pressespiegel auf welche Art regelmäßig?

Mein Leitstern ist und bleibt das Ö1-Morgenjournal um 7 – das hör ich in der App (oft nach).

5. Die Grünen haben nur eine Stiftungsrätin. Wie werden Sie sich rund um die ORF-Chefwahl verhalten?

Gar nicht. Das ist Aufgabe der Stiftungsrätin, nicht der Grünen.

6. Sie sind erst 41, waren aber schon alles außer Parteichefin: Welche Berufsziele haben Sie noch?

Klubobfrau unter Vizekanzlerin Gewessler. Die Grünen wollen wieder in die Regierung, ohne uns wird das nix.

7. Wie erleben Sie Frauensolidarität? Wie erwidern Sie den Oberlehrerinnen-Vorwurf gegen die Grünen?

Befreiend, bestärkend, eingeschworen – wir hören zu. Nur wer die Sorgen, Ängste und Hoffnungen der Menschen kennt, kann gute Politik machen.

8. Kaum ein Blatt nennt Sie Sigrid: (Warum) Haben Sie die mediale Abkürzung Ihres Namens gefördert?

Nur meine Mama nennt mich konsequent „Sigrid“. Und die APA. Ich bin aber eigentlich die Sigi!!