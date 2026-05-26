ORF: Jeder Stiftungsrat muss seine Wahl begründen

Dieses Personalkarussell gemahnt an die Redensart, vor lauter Wald den Baum nicht mehr zu sehen – den ORF. Am Erscheinungstag dieser Kolumne (21. Mai 2026, Anm.) prägte er zwei konträre Events. In Seefeld formulierte auf einem von Stiftungsrat Stefan Kröll veranstalteten Treffen Anton Mattle als Vorsitzender der LH-Konferenz die medienpolitischen Vorstellungen der Länder.

Dass zugleich Journalist Ernst Sittinger zum Nachfolger des zurückgetretenen Thomas Prantner als Stiftungsrat der Steiermark bestellt wird, ist für politmediale Feinspitze pikant. Die Gäste­liste in Tirol hingegen hatte breitere Brisanz. Pig hielt dort die Keynote, Breitenecker diskutierte in einem Panel und auch Thurnher stand im Programm.

Während der Hupfauf im Westen endete, startete in Wien die Demo „Der ORF gehört uns“, im Zuge derer es Beiträge von Presseclub Concordia und Reporter ohne Grenzen gab – vor dem Kanzleramt am Ballhausplatz. Das Medienministerium im 3. Bezirk blieb verschont. Gefordert wurde eine unabhängige ORF-Spitze durch eine faire Wahl. Ja, was denn sonst?