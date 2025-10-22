Matthias Schrom: „Punzierungen kommen von außen und sind im ORF beliebt“

1. Seitenwechsel vom Journalismus zur Öffentlichkeitsarbeit: Welche Umstellung ist am schwierigsten?

Dass man sich eher die Antworten als die Fragen überlegen muss.

2. Was sind für Angestellte die größten Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen?

Wirklich als anders als bei allen anderen Arbeitgebern habe ich die Unternehmenskultur bei Red Bull erlebt.

3. Wie haben Sie Ihre Familie vor der Verhöhnung nach dem Ende als Chefredakteur des ORF geschützt?

Das war nicht nötig, meine Familie wurde ja nicht verhöhnt – und ich wurde auch mehr kritisiert als verhöhnt.

4. (Was) kann die Unternehmenskommunikation vom nachrichtlichen redaktionellen Journalismus lernen?

Klarere und kürzere Formulierungen, Mut zur Weglassung, eine Story zu erzählen und eine möglichst verständliche Sprache anzuwenden.