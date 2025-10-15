Johanna Hager: „Ich meide die Sozialen Medien, weil sie unsozial sind“

1. Ressortleiterin Innenpolitik beim Kurier: Welcher Ihrer Vorgänger hat sie besonders beeindruckt?

Jeder auf seine Weise, weil bei aller Unterschiedlichkeit der Beruf immer Berufung war und als solcher vorgelebt wurde.

2. Wie sehr prägt das Vermächtnis von Hugo Portisch noch das Selbstverständnis der Politikredaktion?

Sehr und das täglich – weil die Wahrheit, wie er sagte, die stärkste Waffe ist.

3. (Warum) sind TV-Auftritte eine zusätzliche Belastung oder eine neue Chance für Printjournalisten?

Sie sind eine unglaubliche Chance, das Medium noch sichtbarer und einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen.