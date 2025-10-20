Tertiäre Analphabeten und der Podcast-Boom: Warum Hören das neue Lesen wird

Wer das hier selbst liest, gehört noch nicht zur wachsenden Gruppe tertiärer Analphabeten der jüngsten Herkunft. Denn für die funktionale Unfähigkeit, zusammenhängende Texte zu lesen oder zu schreiben, gibt es eine neue Ursache: Künstliche Intelligenz (KI). Der Schriftsteller Clemens J. Setz hat in einem Gastkommentar für den Standard bereits erläutert, welch zwiespältige gesellschaftlichen Auswirkungen hinter der aktuell extrem gefragten Kompetenz der präzisen Wunschäußerung lauern.

Je besser jemand dieses Prompten gegenüber der KI beherrscht, desto weniger benötigt er eigene Qualifikationen zum aktiven oder passiven Umgang mit Verschriftlichung. Was der brillant vielseitige Wissenschafter Marshall McLuhan schon 1963 in „Die Gutenberg-Galaxis“ analysiert hat, entspräche dann weniger dem rückblickenden englischen Original-Untertitel „The Making of Typographic Man“ sondern überträfe bei Weitem das dystopische deutsche Pendant: „Das Ende des Buchzeitalters“.