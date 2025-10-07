Wiener Journalistinnenpreise 2025: Auszeichnung für Eva Linsinger und Sarah Emminger

In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass Eva Linsinger für „journalistische Integrität und unerschütterliche Haltung gegenüber politischem und öffentlichem Druck“ stehe. Ob als Innenpolitikjournalistin beim Standard, als stellvertretende Chefredakteurin des profil oder nun als Leiterin des ORF-„Report“ – Linsinger präge die politische Debatte in Österreich mit analytischer Tiefe und klarer Überzeugung. Ihre Arbeit zeige, dass Demokratie nur mit kritischem und unabhängigem Journalismus bestehen könne.

Sarah Emminger, die den Jungjournalistinnenpreis 2025 erhielt, wird für ihre außenpolitischen Reportagen ausgezeichnet, die sie nach Südosteuropa, Indien oder Uganda führen. Ihre Berichterstattung verbindet internationale Perspektive mit gesellschaftlichem Bewusstsein und feministischer Haltung. Emminger erzähle präzise, engagiert und nah an den Menschen, so die Jury.

Alexandra Maritza Wachter, Innenpolitikjournalistin, ZIB-Moderatorin und Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien, betonte in ihrer Ansprache: „Nur unabhängiger Journalismus kann etwas bewegen. Wenn Journalistinnen beharrlich recherchieren, Haltung zeigen und einander sichtbar machen, entsteht jene Öffentlichkeit, die Demokratie möglich macht.“

Martina Madner, Chefredakteurin des Magazins Businessart und ebenfalls Vorsitzende des Netzwerks, ergänzte: „Journalismus mit Haltung für Gleichberechtigung, Menschenrechte und Demokratie wird wieder wichtiger. Deshalb zeichnen wir Journalistinnen aus, bei denen solche Werte außer Frage stehen.“