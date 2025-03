Isabel Russ: „Man könnte sagen, der Job liegt mir im Blut“

1. Vorarlberg ist außer Wien das einzige Bundesland mit mehr als einer eigenen Tageszeitung. Wie viel interner Wettbewerb?

Der Wettbewerb treibt uns zu Höchstleistungen, auf VOL.at profitieren wir aber von der individuellen Stärke aller Redaktionen.

2. Ist die Herkunft aus der traditionsreichen Verlegerfamilie eher belastend oder hilfreich im Chefredakteurs-Job?

Ich bin mit den Russmedia-Marken aufgewachsen, Medien waren Frühstücksthema. Man könnte sagen, der Job liegt mir im Blut.

3. Ihre wertvollsten Erfahrungen aus der Zeit bei Funke digital und als Digitalchefin des Profil?

Die Wertschätzung für den Journalistenberuf.

4. Vom Wochenmagazin zur Tageszeitung: Was sind trotz digitaler Aktualität die größten Unterschiede?

Wir liefern täglich ein abgeschlossenes Produkt, d. h. wir sind digital aktueller, aber auch getriebener.

5. Sie haben sich mit Investmentstrategien und Start-ups beschäftigt. Lehren für die Medienbranche?

Um das Geschäftsmodell Medien neu zu erfinden, wie Start-ups: radikal hinterfragen, datengetrieben investieren und Verantwortung übernehmen.

6. Ihr Vater hat sich nach vier Jahren als Chefredakteur auf die Geschäftsführung konzentriert. Ihr Ziel?

Ich bin seit 2024 Chefredakteurin und Geschäftsführerin – und fühle mich mit meinem Team in dieser Position sehr wohl.

7. Russmedia nennt sich progressivstes Multi-Nischen-Medienunternehmen Europas. Was ist Ihre Nische?

Regionaljournalismus, der relevant für die Leser:innen ist und alle Anforderungen von Qualitätsjournalismus erfüllt.

8. Warum ist Ihnen trotz Auslands- und Wien-Jahren „the world in Vorarlberg not too small“?

Es gibt für mich keinen besseren Ort, eine Familie zu gründen.