Geht Kronehit-Chef Philipp König als ORF-Generalskandidat ins Rennen?

Ausgerechnet bezüglich Medien gibt es das von ihnen erfundene Sommerloch nicht. Ihr Hitzeversteck verlängert nahtlos die Ganzjahreszuflucht wichtiger Themen nach dem immer gleichen Rezept: Personen verdecken Probleme.

Das gilt im Großen für die Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1 (P7S1), wo die Erinnerung an Silvio Berlusconi das Ausloten der Europa-Fernsehpläne seines Sohnes hintanhält. Die Diskussion um allfällige Folgen für Österreichs P7S1-Töchter Puls 4 und ATV erstickt unterdessen schon im Ansatz, obwohl ihr Gefühlt-Ewig-Filialleiter Markus Breitenecker längst im im Vorstand des deutschen Konzerns sitzt.

Das betrifft im Kleinen die populärste Medien-Personalie der Woche, dass Ex-ORF-Chefredakteur und -ServusTV-Gesamtredaktionsleiter Matthias Schrom nun Kommunikationschef der Landesholding Burgenland wird. Dass gleich nach dieser Bekanntgabe Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Wiederkandidatur 2030 verkündet, schürt Fragen nach einer unausgesprochenen Zweitfunktion des Journalisten ohne ausgewiesene PR-Erfahrung. Eine ORF-Karriere qualifiziert für vieles in Österreich.