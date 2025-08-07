Wie sich die ProSieben-Übernahme durch den Berlusconi-Konzern auf Österreich auswirkt

Trotzdem sind beide in der Defensive. Weil herkömmliches Fernsehen sich im Rückzug vor digitalen Angebote befindet. Noch ist es stärker als Netflix & Co., doch ohne Sehernachwuchs. Deshalb erwirbt die RTL Group den Pay TV-Anbieter Sky Deutschland. Es ist der größte Zukauf in der Geschichte des Unternehmens, das zum Bertelsmann-Konzern gehört. Es will die Streaming-Anbieter herausfordern.

Media For Europe (MFE) führt Ähnliches im Schilde. Der größte Privat-TVAnbieter in Italien und Spanien will deshalb ProSiebenSat.1 (P7S1) übernehmen, zu dem auch Österreichs Puls 4 und ATV gehören. Bis 13. August soll sich das Aktionärsmatch gegen Konkurrent PPF entscheiden. Image-Nachteil für MFE: Es ist das Unternehmen der Erben von Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi (†2023). Der ist hierzulande bekannter als der PPF-Gründer und einst reichste Tscheche Petr Kellner (†2021).

Berlusconi galt als Prototyp der Telekratie – der demokratisch bedenklichen Verbindung von Politik- und Medienmacht. Sein Sohn und MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi wurde deshalb von Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zum Gespräch gebeten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte schon früher Bedenken. Die EU-Kommission aber gab die Fusion frei und Österreichs Wettbewerbsbehörde genehmigte sie unter Auflagen für die Unabhängigkeit von Puls 4 und ATV.