Astrid Salmhofer: „Auch Unternehmen mit eigenem Newsroom brauchen Medien“

1. Stiftungsrätin im ORF: Worauf liegt Ihr Hauptaugenmerk? Was können sie als eine von 35 bewegen?

Digitalisierung und ein Programm, das ankommt. Als Stimme eines der größten Kundenunternehmen bin ich im Rat hoffentlich auch Influencerin.

2. Sie kamen mit rotem Regierungsticket in den Rat. Wie sinnvoll sind dort Partei-Freundeskreise?

Altmodisch? Vielleicht. Andere Abstimmungsformate wären zeitgemäßer – doch ohne Mehrheiten keine Entscheidungen. So funktioniert Demokratie.

3. Sechsfacher Umsatz, vierfache Mitarbeiterzahl: Was kann der ORF von den Stadtwerken lernen?

Kundenorientierung stärken – denn wer den Kunden nicht versteht, verliert am Ende den Anschluss. Das gilt auch für den ORF.

4. Welche Bedeutung haben Medien noch für Unternehmen, die sich einen eigenen Newsroom leisten?

Auch Unternehmen mit eigenem Newsroom brauchen Medien – als glaubwürdige, unabhängige Multiplikatoren und kritische Kontrollinstanz.