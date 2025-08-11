Media Award 2025: Wer steht auf der Shortlist?

Die Nominierten für den wichtigsten Preis für Media-Exellenz in Österreich sind bekannt.
Der Media Award zeichnet seit 2004 Mediaagenturen, Werbetreibende und Werbeagenturen aus. Dieses Jahr sind in den 4 Kategorien „Exzellente Media-Strategie“, „Exzellente Media-Innovation“, „Exzellenter Dateneinsatz“ und „Exzellente Nachhaltigkeit in Media“ 26 Kampagnen nominiert.
Nachdem 73 Einreichungen ausführlich von 27 Juroren diskutiert wurden, steht die Shortlist für die Preisverleihung am 2. September im Leopoldmuseum fest. Die Mediaagentur Mediaplus Austria ist mit 7 Nominierungen für ASFINAG, Burgenland Tourismus, Eckes-Granini, Salzburger Lungau und Stiftung Kindertraum am häufigsten in der Liste vertreten. Die DMB.-Mediaagentur Media 1 folgt mit 4 Plätzen auf der Shortlist. Auf der Seite der Auftraggeber darf sich die Magenta Telekom mit insgesamt drei Nominierungen auf eine besonders große Chance freuen.
Bildfläche für Agenturen
Bei dem Media Award, der als Initiative von Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding ins Leben gerufen wurde, geht es nicht nur darum die Vielfalt, Qualität und Zielgruppensicherheit der österreichischen Medienlandschaft zu würdigen. Der Preis dient darüber hinaus als eine Art Laufsteg für nationalen Medien und deren Vermarkter.
Das Projekt, dass am besten in der Shortliste abschneidet bekommt den Hauptpreis „Agency of the Year“, welcher letztes Jahr an Wavemaker ging. Die Auszeichnung ist sehr wertvoll da sie Punkte auch in das Recma Ranking einfließt, das die besten Mediaagenturen weltweit listet.
Die Leiterin einer der beiden Hauptjurys Anke Ellmerer von Havas Village Vienna meint zum Media Award 2025: „Media ist so viel mehr als nur ein Kanal für Werbung – es ist ein Raum für Ideen, für Innovation, für Verantwortung – das haben die diesjährigen Einreichungen wieder einmal eindrucksvoll bewiesen.“
Nominierte Media Award 2025
Exzellente Media-Strategie
Stiftung Kindertraum: „Nicht alles, was glänzt, ist Luxus“
Mediaplus Austria
„Hofer-Song reloaded: Der Ohrwurm, der die Fußball-EM eroberte“
Wavemaker
„Zukunftstargeting für Burgenland Tourismus“
Mediaplus Austria
„Salzburger Lungau: Coolcation“
Mediaplus Austria
„30 Jahre Ja! Natürlich: Bio über den Tellerrand hinaus!“
Mindshare
Österreichische Post: „Die Empfangsoptionen der Post“
Adverserve
XXXLutz: „Nationalratswahl 2024“
DMB, Media 1
Porsche: „50 Jahre VW Golf“
Porsche Media & Creative
„Business-Kommunikationsstrategie von Magenta Telekom“
Mindshare
Agrarmarkt Austria: „Tierhaltung Plus“
Havas Village Vienna
Magenta Telekom: „Magenta X-Mas 2024: Uns verbindet mehr als uns trennt!“
Mindshare
Exzellente Media-Innovation
Samsung: „#UnleashTheGalaxy“
Blitzzz, Publicis Media
XXXLutz: „WahlplakARte“
DMB, Media 1
Vöslauer: „Cool Courts“
DMB, Media 1
Mars: „Pedigree – Dogvertising“
Essence Mediacom
McDonald’s: „Iconic Candle Collection“
OMD
Exzellenter Dateneinsatz
„Samsung pDOOH – Der passende Trigger für jedes Szenario“
Publicis Media
„Zukunftstargeting für Burgenland Tourismus“
Mediaagentur: Mediaplus Austria
Eckes-Granini: „YO! Ohne Zucker: Doppelter Erfolg, ohne Kompromisse“
Mediaplus Austria
ASFINAG: „Arlbergtunnelsperre: Datenlogik made in Austria“
Mediaplus Austria
Magenta Telekom: „Userzentrierte Echtzeitoptimierung für messbaren Weihnachtserfolg“
E-Dialog
Exzellente Nachhaltigkeit in Media
Stiftung Kindertraum: „Nicht alles, was glänzt, ist Luxus“
Mediaplus Austria
Wiener Tourismusverband: „Vienna City Card x Scope 3“
Dentsu
dm Drogerie Markt: „Nachhaltigkeit trifft Effizienz“
Wavemaker
Vöslauer: „Cool Courts“
DMB, Media 1