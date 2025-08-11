Media Award 2025: Wer steht auf der Shortlist?

Bei dem Media Award, der als Initiative von Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding ins Leben gerufen wurde, geht es nicht nur darum die Vielfalt, Qualität und Zielgruppensicherheit der österreichischen Medienlandschaft zu würdigen. Der Preis dient darüber hinaus als eine Art Laufsteg für nationalen Medien und deren Vermarkter.

Das Projekt, dass am besten in der Shortliste abschneidet bekommt den Hauptpreis „Agency of the Year“, welcher letztes Jahr an Wavemaker ging. Die Auszeichnung ist sehr wertvoll da sie Punkte auch in das Recma Ranking einfließt, das die besten Mediaagenturen weltweit listet.

Die Leiterin einer der beiden Hauptjurys Anke Ellmerer von Havas Village Vienna meint zum Media Award 2025: „Media ist so viel mehr als nur ein Kanal für Werbung – es ist ein Raum für Ideen, für Innovation, für Verantwortung – das haben die diesjährigen Einreichungen wieder einmal eindrucksvoll bewiesen.“