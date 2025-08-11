News Logo
Media Award 2025: Wer steht auf der Shortlist?

Wirtschaft
5 min
Der Media-Award-Vorstand: Neslihan Bilgin-Kara, Oliver Krainz, Kathrin Feher, Josef Almer, Claudia Mohr-Stradner, Joachim Feher, Andrea Groh und Andreas Janzek

©Christian JOBST/Leisure Communications
Die Nominierten für den wichtigsten Preis für Media-Exellenz in Österreich sind bekannt.

Der Media Award zeichnet seit 2004 Mediaagenturen, Werbetreibende und Werbeagenturen aus. Dieses Jahr sind in den 4 Kategorien „Exzellente Media-Strategie“, „Exzellente Media-Innovation“, „Exzellenter Dateneinsatz“ und „Exzellente Nachhaltigkeit in Media“ 26 Kampagnen nominiert.

Nachdem 73 Einreichungen ausführlich von 27 Juroren diskutiert wurden, steht die Shortlist für die Preisverleihung am 2. September im Leopoldmuseum fest. Die Mediaagentur Mediaplus Austria ist mit 7 Nominierungen für ASFINAG, Burgenland Tourismus, Eckes-Granini, Salzburger Lungau und Stiftung Kindertraum am häufigsten in der Liste vertreten. Die DMB.-Mediaagentur Media 1 folgt mit 4 Plätzen auf der Shortlist. Auf der Seite der Auftraggeber darf sich die Magenta Telekom mit insgesamt drei Nominierungen auf eine besonders große Chance freuen.

Bildfläche für Agenturen

Bei dem Media Award, der als Initiative von Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding ins Leben gerufen wurde, geht es nicht nur darum die Vielfalt, Qualität und Zielgruppensicherheit der österreichischen Medienlandschaft zu würdigen. Der Preis dient darüber hinaus als eine Art Laufsteg für nationalen Medien und deren Vermarkter.

Das Projekt, dass am besten in der Shortliste abschneidet bekommt den Hauptpreis „Agency of the Year“, welcher letztes Jahr an Wavemaker ging. Die Auszeichnung ist sehr wertvoll da sie Punkte auch in das Recma Ranking einfließt, das die besten Mediaagenturen weltweit listet.

Die Leiterin einer der beiden Hauptjurys Anke Ellmerer von Havas Village Vienna meint zum Media Award 2025: „Media ist so viel mehr als nur ein Kanal für Werbung – es ist ein Raum für Ideen, für Innovation, für Verantwortung  – das haben die diesjährigen Einreichungen wieder einmal eindrucksvoll bewiesen.“

Nominierte Media Award 2025

