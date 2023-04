Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Stampfanger 21, 6306 Söll, Tirol

: Mai bis Oktober täglich von 9 bis 17:00 Uhr Eintrittspreise : Erlebnis-Tageskarte: 31,00 Euro, Kinder 15,50 Euro

Webcam

Beschreibung: Hexenwasser

Am Wilden Kaiser tut sich eine verzauberte Erlebniswelt auf, in der sich alles um die Natur dreht. An Stau- und Matschbecken, Kletterteichen und Feuerstellen, in Bächen und über Wiesen können Besucher:innen in dem Naturpark planschen, waten, klettern und Abenteuer erleben. Es gibt Lern- und Erlebnispfade – und auf Österreichs längstem Barfußweg lässt sich Mutter Natur buchstäblich mit den Fußsohlen begreifen. Zu seinem Namen kam das Hexenwasser übrigens, weil hier im 16. Jahrhundert zwei sehr schlaue und geheimnisvolle Schwestern gelebt haben sollen, jede von ihnen auf ihrem eigenen Hof (auf dem Saukogel an der Hohen Salve und auf dem Juffinger am Paisselberg) – die beiden sollen nicht nur jedes Kraut gekannt haben und in der Heilkunde bewandert gewesen sein, sondern auch Zauberkräfte besessen haben.

Hexenwasser: Highlights

An jeder Ecke des sehr schön gelegenen Parks findet sich etwas Neues zum Ausprobieren, Lernen und Erleben. Wer sich traut, kann eine der „HeXpeditionen“ buchen, um fünf verschiedene Stationen in Begleitung einer Hexe zu erleben – etwa das Bienenhaus, die Steinmühle oder die großen Hexenschirme, unter denen man selbst Musik machen kann: Es gibt Trommeln, Töpfe und Gläser, auf die man schlagen kann – und sogar spezielle Klangsteine, denen sich mit ein bisschen Geduld und Übung Töne entlocken lassen.