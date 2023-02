Mitten in Újbuda, dem bevölkerungsreichsten Bezirk Budapests, ragt ein Plattenbau der 1980er-Jahre in den Himmel. Der Block ist ein graues Relikt des kommunistischen Regimes - einer Zeit, die in Ungarn erst 33 Jahre zurückliegt. In krassem Kontrast erstreckt sich hinter der gläsernen Flügeltür ein modernes Café, an dessen Tischen Studierende sitzen. Aus den Lautsprechern säuselt moderne US-Chartmusik, eine junge Frau in Jeans bestelt sich einen veganen Cappuccino. "Konservatismus ist eher ein Instinkt als eine Idee", prangt in englischer Sprache auf einer Wand. Es ist ein Zitat des britischen Philosophen Roger Scruton, einer Ikone der Konservativen. Nach ihm ist das Café benannt. Denn die meisten Menschen, die hier lehren und lernen, teilen seine Werte.

Das Mathias Corvinus Collegium, kurz MCC, ist mehr als ein Wohnheim. Die "talentiertesten" Studierenden des Landes können hier neben günstigen Zimmern auch Zusatzkurse in Wirtschaft, Leadership, Recht und mehr besuchen. International anerkannte Abschlüsse gibt es nicht. Dafür knüpfen die Studierenden ein exklusives Netzwerk mit der rechtskonservativen Elite von Viktor Orbáns "illiberaler Demokratie". Ein direkter Konnex zu Viktor Orbán wird dementiert - die indirekten Stränge aber sind kaum übersehbar. So ist Balázs Orbán, der zwar nicht mit dem Ministerpräsidenten verwandt, aber immerhin dessen politischer Direktor ist, der Vorsitzende der MCC-Trägerstiftung. Die Stiftung hat von der Orbán-Regierung per Parlamentsbeschluss bisher knapp 1,7 Milliarden Euro erhalten - zur Ausbildung einer "neuen, patriotischen Elite".