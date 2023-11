Donnerstag, 30. November 2023

U-Ausschuss: Was darf er und wo stößt er an seine Grenzen?

Von einer Spionageaffäre über illegale Waffenexporte bis hin zur Korruption der Volkspartei untersuchten in Österreich bisher 27 Untersuchungsausschüsse mutmaßliches politisches Fehlverhalten. Doch was kann und was darf so ein U-Ausschuss?

von Johannes Greß

© Bild: Elke Mayr