Die 11 Top-Stars der Fußball-WM 2022 in Katar

Cristiano Ronaldo - Superstar am Start

Mit seinem Wechsel in die Premier League zu Manchester United kam auch viel Wirbel in die sportliche Karriere des Ausnahmesportlers Cristiano Ronaldo. Bei der WM in Katar hat der reichste Fußballer der Welt nochmal die Möglichkeit, Portugal zu einem krönenden Titel zu führen - die Chancen dafür sind allerdings eher mittelmäßig. Für den mittlerweile 37-jährigen Stürmer könnte es einer der letzten Auftritte auf dem WM-Spielfeld sein.

© Thomas Eisenhuth/Getty Images Cristiano Ronaldo

Nationalität: Portugal

Portugal Position: Stürmer

Stürmer Aktueller Klub: Manchester United

Manchester United Wie viel ist er aktuell wert? 20 Millionen Euro

20 Millionen Euro Wie viel verdient er? ca. 30 Millionen Euro pro Jahr

ca. 30 Millionen Euro pro Jahr Geburtstag: 5. Februar 1985

5. Februar 1985 Freundin: Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez Kinder: 5

5 Tore geschossen in dieser Saison: 3

3 Tore geschossen im Team: 117

117 Im Nationalteam seit: 2003

2003 Chancen auf den Titelgewinn: mittelmäßig

Lionel Messi - endlich ein Titel?

Mit insgesamt sieben Ballon d’Ors ist Lionel Messi der Rekordhalter für die prestigeträchtige Auszeichnung. Bei seinem neuen Club Paris Saint Germain hat er inzwischen Fuß gefasst, doch ein größerer Titel mit der Nationalmannschaft blieb ihm bisher verwehrt. Vielleicht klappt es 2022 trotz endlich? Zu den Titelfavoriten gehört Argentinien auch dieses Jahr wieder.

© Elsa/Getty Images Lionel Messi