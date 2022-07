Alina Marzi: Sportmoderatorin aus Leidenschaft

Schon als Kind wollte Alina Marzi ihre eigene Sportsendung. "Ich bin in einer sehr sportbegeisterten Familie aufgewachsen. Mein Papa war Fußballer und später Fußballtrainer, wir waren am Wochenende am Fußballplatz und wenn wir nach Hause gekommen sind, sind die Sportsendungen gelaufen", sagte Alina Marzi über ihre Sportbegeisterung in einem Interview mit News.at (2021). Schon damals habe sie vor allem die Sportmoderatorinnen im Fernsehen bewundert.

Ihren Wunsch, selbst Moderatorin zu werden, wollte die charmante Burgenländerin dann gleich nach der Matura umsetzen, wie sie verriet. Schließlich klappte es mit der Bewerbung beim Privatsender "Puls 4". "Es war schon mein Ziel, einmal vor der Kamera zu stehen. Es ist schön, dass es so geklappt hat", erzählte die Journalistin.

Neben ihren ersten journalistischen Tätigkeiten hat Alina Marzi zudem begonnen, berufsbegleitend an der FH Burgenland "Information, Medien & Kommunikation" zu studieren. Das sei teilweise sehr intensiv gewesen: Unter der Woche habe sie Vollzeit gearbeitet, freitags und samstags besuchte sie die FH.

Der Einsatz der Moderatorin hat sich letztendlich ausgezahlt: Ab Ende 2019 gehörte Alina Marzi dem Moderationsteam von "Puls 4" beziehungsweise "Puls 24 News" an.

Seit Frühling 2022 verstärkt die smarte Moderatorin das Sportteam vom Privatsender "Servus TV" unter Sportchef Christian Nehiba. Die Burgenländerin ist dort in der täglichen Sport-Nachrichtensendung "Servus Sport aktuell" zu sehen.

Alina Marzi - Frühaufsteherin und ein absoluter Familienmensch

Für ihren Job musste Alina Marzi teils sehr früh aufstehen. Das stört die Burgenländerin allerdings nicht, denn auch privat ist Marzi "definitiv eine Frühaufsteherin", wie sie im News-Interview verriet.

In ihrem Beruf ist ihr vor allem Authentizität sehr wichtig. "Je mehr man vor der Kamera man selbst ist, desto eher kommt das beim Zuseher an", sagt Marzi. Sie möchte laut eigenen Angaben in der Arbeit noch sie selbst sein, auch wenn die Rolle des Nachrichtensprechers bzw. der Nachrichtensprecherin zu einem gewissen Prozentsatz dazugehöre. "Es ist mir auch wichtig, dass man Informationen ordentlich aufbereitet. Es geht nicht nur darum, Schlagzeilen an die Zuschauer zu bringen, sondern dass man die Nachricht einordnet und sich dieser Verantwortung bewusst ist", erklärt die Moderatorin.

Privat ist die Moderatorin ein absoluter Familienmensch, wie sie betont. "Als Kind war ich eine Zeit lang im Internat und das war überhaupt nichts für mich. Wir sehen uns regelmäßig, das ist mir wichtig", sagt sie. Ihre Familienmitglieder seien ihr Rückhalt, ihre größten Fans und zeitgleich ihre größten Kritiker. Bei Sorgen und Fragen könne sie sich immer auf ihre Familie verlassen.

Liebe auf den ersten Blick

Zur Familie gehört auch Labrador-Mischling Ben, der die Familie im Oktober 2020 vergrößerte. Den Hund haben sie aus einem Tierheim in Südburgenland geholt. "Ben war der erste Hund, den wir dort gesehen haben. Und wir haben gesagt: "Der ist es". Wir wollten uns gar keinen anderen Hund mehr anschauen", erzählt Marzi über ihren geliebten Vierbeiner. Familienhund Ben teilt Alina mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder. Es sei einerseits eine Herausforderung, andererseits einfach großartig. Gerade in Zeiten, in denen einem alles zu viel werde und es stressiger sei, komme man nach Hause und der Hund beruhige einen ein bisschen.

© Tony Gigov Photography Alina Marzi mit ihrem Hund Ben als Welpe

Heute ist Ben kein kleiner Welpe mehr, sondern ein großgewachsener Hund, wie Alina Marzi auf ihrem Instagram-Account zeigt:

Italienische Wurzeln

Alina Marzis familiäre Wurzeln liegen teilweise in Italien. "Meine Oma ist Halbitalienerin. Leider habe ich nur wenig Bezug, ich spreche nicht Italienisch", sagt Alina. Das sei ein bisschen schade, Italienisch zu lernen sei etwas, dass sie gerne forcieren würde. "Wenn wir in Italien auf Urlaub waren, sind wir immer wieder einmal mit Kindheitsfotos von ihr auf Spurensuche gegangen. Das ist schon spannend, wenn man seine Wurzeln verfolgen kann", teilt sie mit.



Und was entspannt die Moderatorin wenn es einmal stressig wird? Dann relaxt Alina Marzi am liebsten zuhause, wie sie erzählt. Sie genieße einfach einmal einen gemütlichen Abend daheim - mal um sich einen guten Film anzuschauen oder Spiele zu spielen. Diese Zeit nehme sie sich ganz bewusst. Am meisten genieße sie aber, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen.