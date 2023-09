Inhaltsverzeichnis

Musikverein Eckdaten Eröffnet am 6. Januar 1870

6. Januar 1870 Architekt: Theophil von Hansen

Theophil von Hansen Baustil: Historismus

Historismus Intendant: Stephan Pauly

Stephan Pauly Adresse: Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien

Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien Säle: Großer Saal, Brahms-Saal, Gläserner Saal, Metallener Saal, Steinerner Saal, Hölzerner Saal

Großer Saal, Brahms-Saal, Gläserner Saal, Metallener Saal, Steinerner Saal, Hölzerner Saal Plätze: 1.744 Sitzplätze, 300 Stehplätze, 10 Rollstuhlplätze; die Zahl der Plätze variiert je nach Bühnenaufbau

1.744 Sitzplätze, 300 Stehplätze, 10 Rollstuhlplätze; die Zahl der Plätze variiert je nach Bühnenaufbau



Geschichte des Musikvereins

Ihren Anfang nahm die Geschichte des Musikvereins im Jahr 1812 mit der Gründung der Gesellschaft der Musikfreunde. Die von ihr organisierten Konzerte fanden zunächst in der Inneren Stadt, Tuchlauben Nr. 12, statt. Der Konzertsaal bot jedoch für lediglich 700 Zuhörer Platz, was dem Besucheransturm bei weitem nicht genügte.

Mit der Bewilligung der Schleifung der alten Stadtmauern durch Kaiser Franz Joseph I. im Dezember 1857 begann die Wiener Ringstraßenzeit. Große Häuser wie eine Oper, Galerien und Museen sollten entstehen. So machte sich auch die Gesellschaft der Musikfreunde Hoffnungen auf einen neuen, größeren Saal. 1863 überließ ihr der Kaiser schließlich ein Areal vis-à-vis der Karlskirche. Der Bau des Musikvereins konnte beginnen.

© imago images/Arcaid Images Der Musikverein liegt vis-à-vis der Karlskirche

Nach den Plänen des dänisch-österreichischen Architekten Theophil von Hansen wurden zunächst zwei Säle errichtet: einer für Orchesterkonzerte - hierbei handelt es sich um den heutigen Großen Saal, der für seine außergewöhnliche Akustik weltweit bekannt ist - und einer für Kammermusikkonzerte, der Brahms-Saal. Am 6. Jänner 1870 wurde das Haus feierlich eröffnet.

Im Jahr 2004 kamen vier weitere Säle, entworfen von Wilhelm Holzbauer und mitfinanziert von Frank Stronach, hinzu. Die nach den jeweils dominierenden Baustoffen Glas, Metall, Stein und Holz benannten Räume befinden sich allesamt im unterirdischen Bereich des Gebäudes. Ausgestattet mit modernster Technik eröffnen sie ein breites Feld der Nutzung. Neben Proben und Konzerten bieten sie etwa auch Platz für Workshops, Konferenzen und Empfänge.

© IMAGO/piemags Der Musikvereins um 1900

Intendant des Wiener Musikvereins

Der 1972 in Köln geborene Stephan Pauly ist seit 2020 Intendant des Wiener Musikvereins. Er wuchs in Bayreuth auf und studierte in München und Rom Philosophie und Theologie sowie Theater- und Opernregie. Im Zuge seiner Laufbahn leitete er renommierte Theater wie das Konzerthaus Alte Oper in Frankfurt am Main. Darüber hinaus wirkte er am Prinzregententheater München, an der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala.