Die Geschichte des Raimund Theaters

Im Jahr 1890 sollte in der Vorstadt ein Theater für die "unteren Volksschichten" entstehen. Ein Zusammenschluss einer Gruppe Wiener Bürger des Gemeindebezirks Mariahilf, der Wiener Volkstheaterverein und spätere Raimund Theater-Verein, setzte sich dafür ein. Das für den Bau benötigte Kapital von einer halben Million Österreichischer Gulden sollte von den Vereinsmitgliedern und durch Darlehen von jeweils 400 Österreichischen Gulden aufgebracht werden; bis Mitte November 1890 waren jedoch nur geringe Beträge eingegangen. Erst durch den Verkauf eines Zimmererplatzes in Mariahilf durch Ludwig Sturany nahm das Projekt konkrete Formen an.

Franz Roth, der Gesellschafter der "Asphaleia-Gesellschaft", die in Wien noch kein Theater gebaut hatte, entwarf kostenlos Pläne. Das Asphaleia-System war nach dem Ringtheater-Brand, der im Theaterbau strenge Sicherheitsvorschriften auslöste, von zwei Wienern, dem Ing. Gwinner und dem Dekorationsmaler der Hoftheater, Johann Kautsky (dem Schwiegervater Roths), erdacht worden; es ersetzte das bis dahin übliche Holz als Baustoff durch Eisen und brachte eine Reihe von Verbesserungen in der Bühnenmaschinerie. Der Verein suchte mehrmals um die Bewilligung zur Errichtung des Theaters an, die dann endlich am 22. Februar 1893 erfolgte. Das Theater wurde am 28. November 1893 mit Ferdinand Raimunds selten gespieltem Zauberspiel "Die gefesselte Phantasie" feierlich eröffnet und sollte den Namen Raimund-Theater tragen.

Der erste Direktor Adam Müller-Guttenbrunn etablierte das Haus als Sprechbühne für klassische Volksstücke.

Ab der Jahrhundertwende hielt die Operette Einzug ins Raimund Theater, mit überwältigendem Erfolg, der bis in die 20er-Jahre anhielt. Dann gewann das Sprechtheater kurzfristig wieder mehr an Bedeutung. Ab 1948 wurde aus dem Raimund Theater unter Rudolf Marik die einzige international anerkannte Bühne des deutschen Sprachraumes, die ausschließlich Operetten spielte und den größten Stars des Genres eine Bühne bot, wie Marika Rökk, Zarah Leander oder Johannes Heesters.

Zum Musical-Haus wurde das Theater erst ab 1976. In den Jahren 1984/85 wurde das Raimund Theater generalsaniert, seit 1987 gehört es zu den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und ist seither DIE Spielstätte für große Musicalproduktionen.

Der Intendant des Raimund Theaters

Christian Struppeck ist in Berlin geboren. Schon als Kind wusste er genau, wo er hin wollte: Er konzipierte Zirkusshows für seine Eltern, konnte nicht verstehen, warum ihm der zuständige Verlag nicht das Recht einräumte, "My Fair Lady" aufführen zu dürfen und schrieb an Disney, weil er "Mary Poppins" inszenieren wollte. Obwohl er das vorgesehene Mindestalter längst noch nicht erreicht hatte, schaffte er es, in eine Musicalschule aufgenommen zu werden. Als ausgebildeter Schauspieler und Sänger arbeitete Struppeck als Regisseur, Autor, Produzent und Stückentwickler und war Künstlerischer Direktor und Leiter der Kreativabteilung bei Stage Entertainment Deutschland, ehe er 2012 Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien wurde.

Christian Struppeck ist seit drei Jahrzehnten in der Musical-Branche tätig und ist bisher für insgesamt 34 Musical-Großproduktionen verantwortlich, u.a. "CATS", "Das Phantom der Oper", "Tanz der Vampire", "Der Glöckner von Notre Dame" oder "Rebecca". Zudem ist er Erfinder, Co-Autor und Co-Regisseur des Erfolgsmusicals "Ich war noch niemals in New York", das in enger Zusammenarbeit mit Udo Jürgens entstand, sowie Co-Autor von "I am from Austria", das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich. Derzeit arbeitet er an mehreren neuen VBW-Musical-Großprojekten.