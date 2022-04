Inhaltsverzeichnis





Was ist der ÖAMTC?

Der "Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club", kurz ÖAMTC, ist ein wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Verein, dessen Zweck die Unterstützung und Vertretung von mobilen Menschen ist. Nicht nur Autofahrer:innen werden folglich vom ÖAMTC vertreten, auch Motorradfahrer:innen und Radfahrer:innen können eine Mitgliedschaft abschließen.

Mit seinen rund 4.000 Mitarbeitern betreibt der ÖAMTC österreichweit 115 Stützpunkte, acht Fahrtechnik-Zentren und 17 Notarzthubschrauber-Standorte. 2021 verzeichnete die mobile Pannenhilfe laut ÖAMTC rund 673.900 Einsätze, der Abschleppdienst wurde rund 233.300 Mal benötigt, der Notarzthubschrauber startete 19.253 Mal und über 100.000 Teilnehmer:innen absolvierten ein Fahrsicherheitstraining in einem der Fahrtechnik-Zentren.

Welche Leistungen bietet der ÖAMTC an?

Mit dem ÖAMTC werden in erster Linie die gelben Autos der mobilen Pannenhilfe assoziiert. Diese wurde 1954 eingerichtet und ist mittlerweile rund um die Uhr für ihre Mitglieder unterwegs. Wenn eine Panne nicht vor Ort behoben werden kann, was laut ÖAMTC meistens der Fall ist, wird das defekte Fahrzeug in die nächste geeignete Werkstatt abgeschleppt. Bleibt das Mitglied ohne Fahruntersatz zurück, bekommt es - sofern vorhanden - ein Ersatzauto zur Verfügung gestellt. Für diesen Fall bietet der ÖAMTC österreichweit gratis 350 Ersatzautos an. Bei täglich rund 640 abgeschleppten Fahrzeugen ist die Wahrscheinlichkeit, im Schadensfall eines der Ersatzautos zu ergattern, aber eher gering.

© Elke Mayr

Der ÖAMTC bietet seinen Mitgliedern auch Reise-Service und -beratung an sowie Kfz-Prüfdienst-Leistungen für auf das Mitglied zugelassene Fahrzeuge an den ÖAMTC-Stützpunkten in ganz Österreich. So zum Beispiel die Pickerl-Überprüfung (§ 57a). Darüber hinaus ist er bekannt für seine Produkttests, beispielsweise von Kindersitzfabrikaten. Rechtshilfe und Interessenvertretung gelten ebenfalls als wichtige Leistungen. Abgesehen davon gibt es für die Mitglieder eine Club-Karte mit diversen Vorteilen, zum Beispiel Vergünstigungen bei Partnerbetrieben. Über das Magazin "auto touring" versorgt der ÖAMTC seine Mitglieder mit Berichten und Tipps rund ums Thema Mobilität. Und dann wäre da natürlich noch der ÖAMTC-Schutzbrief.

Was bringt der ÖAMTC-Schutzbrief?

Zusätzlich zu einer Mitgliedschaft kann der sogenannte ÖAMTC-Schutzbrief abgeschlossen werden, wodurch weitere Leistungen für die gesamte Familie in Österreich und ganz Europa beansprucht werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Fahrzeugrückholung oder die Krankenrückholung mit dem Ambulanzjet aus dem Ausland. Auch eine Wildschadenhilfe ist im Schutzbrief inkludiert. Der Schutzbrief kann um 47,40 Euro (Stand 2022) erworben werden. Unter der Telefonnummer 120 erhalten die Mitglieder rund um die Uhr Soforthilfe.

Welche Arten der Mitgliedschaft gibt es?

Als ordentliche Mitglieder können natürliche Personen sowie juristische Personen oder ähnliche Personengemeinschaften aufgenommen werden. Es werden unterschiedliche Mitgliedschaften angeboten, wobei die Auto-Mitgliedschaft die umfangreichste ist. Die Leistungen der Auto-Mitgliedschaft gelten für Kraftfahrzeuge bis zu einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Der Abschluss dieser Mitgliedschaft umfasst auch Motorrad-, Moped- und Radfahren. Für Motorradfahrer:innen bietet der ÖAMTC eine eigene Motorrad-Mitgliedschaft an. Die Touring-Mitgliedschaft richtet sich an all jene, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

© Elke Mayr

Wie viel kostet die ÖAMTC-Mitgliedschaft?

Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 88,30 Euro für eine Auto-Mitgliedschaft, auf 49,20 Euro für die Motorrad-Mitgliedschaft und auf 19,90 Euro für die Touring-Mitgliedschaft (Stand 2022). Für Ehepartner:innen bzw. Lebensgefährten und Lebensgefährtinnen sowie für junge Erwachsene gibt es diverse Ermäßigungen. Inhabern einer auf Invaliden- oder Ausgleichskraftfahrzeuge eingeschränkten Lenkberechtigung (nach § 8 Abs. 3 FSG) und von Ausweisen gemäß § 29b StVO (blauem Behindertenausweis) sowie Personen, die aufgrund einer Behinderung von der Entrichtung der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit sind, wird ebenfalls eine Ermäßigung gewährt. Dies gilt auch für Behindertenpassinhaber, wenn darin die Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bescheinigt ist.

Für Kinder von Mitgliedern kann bis zu einem Alter von 14 Jahren eine Gratis-Mitgliedschaft abgeschlossen werden. Ebenso genießen Jugendliche von 15 bis 19 Jahren einen Gratisschutz.

Wie kann ich die Mitgliedschaft kündigen?

Das Vereinsjahr fällt beim ÖAMTC mit dem Kalenderjahr zusammen, wobei der Mitgliedsbeitrag jeweils am 1. Jänner eines jeden Jahres fällig ist. Die Mitgliedschaft erlischt mit Ende des laufenden Jahres, wenn eine Kündigung bis zum 31. Oktober desselben Jahres beim ÖAMTC schriftlich eingeht. Das Einlangen einer E-Mail ist hierfür ausreichend. Durch Ableben des Mitglieds bzw. Verlust der Rechtspersönlichkeit bei juristischen Personen erlischt die Mitgliedschaft automatisch.

Wirtschaftliche & politische Bedeutung des ÖAMTC

Der ÖAMTC wurde 1946 gegründet und ist mit seinen über zwei Millionen Mitgliedern nicht nur der größte Mobilitätsclub Österreichs, sondern der größte Verein des Landes überhaupt. Kein anderer Verein in Österreich hat mehr Mitglieder. Für sämtliche politischen Parteien des Landes bleibt eine derartige Mitgliederzahl wohl ein unerreichbarer Traum. Dass der ÖAMTC dadurch von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist und über eine mächtige Lobbying-Position verfügt, ist nicht von der Hand zu weisen.