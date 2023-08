Susanne Schnabl moderiert im Jahr 2023 zum zweiten Mal die ORF-Sommergespräche. Im Jahr 2016 führte sie zum ersten Mal durch das Format und sprach dabei mit Matthias Strolz (Neos), Frank Stronach (Team Stronach), Eva Glawischnig (Grüne), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und Christian Kern (SPÖ). Inzwischen haben sich alle der damals Interviewten aus unterschiedlichsten Gründen aus der Politik zurückgezogen. Das Tempo im Journalismus sei im Vergleich zu damals viel höher geworden, Social Media und die Digitalisierung hätten dies beschleunigt, meint Susanne Schnabl in "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl auf Ö3.

Dieses Jahr führt die Journalistin ab 7. August jeweils montags um 21.05 Uhr auf ORF 2 ihre Gespräche mit Beate Meinl-Reisinger, Werner Kogler, Herbert Kickl, Andreas Babler und Karl Nehammer. Anders als bisher gewohnt, werden die Interviews nicht live stattfinden, sondern voraufgezeichnet. Der Wunsch ging von Susanne Schnabl selbst aus. Der Fokus soll diesmal verstärkt auf dem Gespräch als solches liegen, "dementsprechend wird die Dramaturgie eine andere als bisher sein", heißt es vonseiten des ORF. Grundsatzfragen verhandeln, inhaltlich in die Tiefe gehen und Raum für Dialog und für Zwischentöne sowie für Persönliches bieten - das ist das Ziel der diesjährigen Sommergespräche, die erstmals im Parlament geführt werden.

» Das Parlament ist das Herz unserer Demokratie «

Das Parlament ist seit der Wiedereröffnung ein echter Publikumsmagnet und auch wenn es vielleicht "pathetisch klinge" das "Herz unserer Demokratie", so Schnabl im Ö3-Frühstück. Aus diesem Grund wollte sie die Gespräche dort führen. Es seien diesmal bewusst keine Live-Interviews, um sich von der tagesaktuellen Schlagzeilen-Hektik herauszunehmen.

Susanne Schnabl, die Report-Präsentatorin

Seit Dezember 2012 präsentiert Susanne Schnabl das ORF-Format "Report". Damals war ihre Sohn gerade einmal 14 Monate alt. Da die Großeltern nicht in Wien, sondern in Kärnten bzw. Vorarlberg leben, war von Anfang an klar, dass sie sich die Betreuung mit ihrem Ehemann Thomas Wunderlich teilt. Im "Report"-Studio interviewt die gebürtige Klagenfurterin mit großer Ruhe wöchentlich Politiker. Dabei sieht sie sich als Stellvertreterin der Zuschauer:innen, die Fragen stellt, die auch diese interessieren würden.

© ORF/Thomas Ramstorfer Seit Dezember 2012 präsentiert Susanne Schnabel den "Report"

Susanne Schnabls Erfolgsgeheimnis

Was ist Susanne Schnabls Erfolgsgeheimnis? Was würde sie angehenden Journalist:innen raten, um im Beruf zu reüssieren? Man müsse neugierig sein, dranbleiben, offen sein für Neues und es nach Rückschlägen immer wieder versuchen, ganz nach dem Motto "Try - fail - try again", erklärt sie.

» Empörung verengt den Blick, davon möchte ich mich nicht beeindrucken lassen «

Sie selbst zeichnet eine große Neugierde aus, der Anspruch, den Blick nochmals woanders hinzulegen, treibt sie an. Die Empörungskultur auf Social Media blendet die Journalistin so gut es geht aus. "Empörung verengt den Blick, davon möchte ich mich nicht beeindrucken lassen", so Schnabl.

» Ich finde, Pünktlichkeit hat ganz viel mit Höflichkeit zu tun «

Um Familienleben und Karriere unter einen Hut zu bekommen, setzt Susanne Schnabl auf To-Do-Listen und Post-Its auf dem Küchentisch. "Ohne Organisation würde ganz vieles nicht funktionieren", so die ORF-Moderatorin, der Pünktlichkeit ganz wichtig ist. "Ich finde, Pünktlichkeit hat ganz viel mit Höflichkeit zu tun", so Schnabl im Ö3-Frühstück.

Susanne Schnabels Kindheit in Kärnten

Geboren und aufgewachsen ist Susanne Schnabl in Kärnten. Ihre TV-Karriere war keineswegs vorgezeichnet. "Ich bin keine Sandkastenspielerin gewesen, die schon damals wusste, ich möchte einmal ein Mikrofon in der Hand halten", erklärt sie gegenüber der "Kleinen Zeitung". Sehr wohl hat sie in ihrer Kindheit aber das nötige Rüstzeug für ihren Job als Interviewerin erhalten. "Bei uns wurde zu Hause immer viel diskutiert, von uns Kindern wurde die eigene Meinung eingefordert. Wenn man etwas wollte, musste man das argumentieren. Einen Blankoscheck hat es nie gegeben", so Schnabl.

» Ich lebe in einer Familie mit sehr starken Frauen «

© ORF/Thomas Ramstorfer Susanne Schnabl war und ist von starken Frauen umgeben.

Ihr Vater, der kurz vor dem 1. Corona-Lockdown im Jahr 2020 im Alter von 72 Jahren überraschend nach einer Herz-OP verstorben ist, führte eine Tischlerei. Diese hat inzwischen Susanne Schnabls Schwester übernommen. Der Tod des Vaters riss ein großes Loch in die Familie, man wuchs aber umso stärker zusammen. "Ich bin in einer Familie groß geworden und lebe in einer Familie mit sehr starken Frauen", sagt die Journalistin im Ö3-Frühstück.

Von der Universität zu Ö3

Nach der Matura ging Susanne Schnabl nach Graz, um Germanistik zu studieren. Noch vor ihrem Abschluss begann ihre Karriere als Journalistin, auch wenn dies ursprünglich nicht ihr Berufsziel war. Eigentlich wollte sie an der Universität bleiben, ein Praktikum im Landesstudio Kärnten habe ihr aber "die Augen geöffnet". Im Jahr 2002 begann sie als Trainee in der Ö3-Nachrichtenredaktion. Dort lernte sie, wie man Informationen verständlich und kompakt vermittelt, sodass der Hörer einen Mehrwert davon hat.