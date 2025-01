Die BKS Bank will 2025 „gemeinsam Zukunft gestalten“

„Gemeinsam Zukunft gestalten“ – so lautet das Motto der BKS Bank für 2025. Und gemeinsam wurde auch in das neue Jahr gestartet. Der Vorstand der Kärntner Bank lud am Donnerstagabend zum traditionellen Neujahrsempfang in die Wiener Börsensäle. Rund 250 Gäste folgten der Einladung.

Für einen Ausblick auf das Jahr 2025 aus Industriesicht sorgte Georg Knill, Geschäftsführer der Knill-Gruppe und Präsident der Industriellen Vereinigung in einem kurzen Statement.