Citigroup überwies versehentlich 81 Billionen Dollar an einen Kunden

Auch anderen Banken sind in der Vergangenheit bereits sogenannte Fat-Finger-Fehler passiert. 2018 überwies zum Beispiel die Deutsche Bank aus Versehen 28 Milliarden Euro. Das Geld ging allerdings auf ein Konto der Deutschen Bank bei der Terminbörse Eurex und nicht an einen Kunden. Ein Mitarbeiter des Geldhauses in London überwies 2015 laut einem Bericht der Financial Times versehentlich sechs Milliarden Dollar auf das Konto eines US-Hedgefonds. Auch dieser Vorfall warf damals die Frage auf, warum das Vier-Augen-Prinzip nicht gegriffen hat.