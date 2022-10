Sie wird oft als "Königin der Alpen" bezeichnet, denn die Zirbe wächst vor allem in Höhenlagen von 1.300 bis 2.500 Metern - in Österreich also in den Alpen wie beispielsweise im Tiroler Pitztal.

Was das Pitztal zu bieten hat

Das 40 Kilometer lange Pitztal ist im Vergleich zu anderen Tiroler Tälern noch schmäler. Die Hänge hier fallen steil zur Pitze und zur Straße hin ab, die durch das 7.000-Einwohner-Tal führt und in Mittelberg am Fuße des Pitztaler Gletscher endet.

© TVB Pitztal, Hochzeiger Bergbahnen/Chris Walch Der Aussichtsturm am Hochzeiger hat die Form eines Zirbenzapfens. Wer nicht zu Fuß runtergehen will, kann die Rutsche nehmen

Näher beim Taleingang, in Jerzens, liegt der Hochzeiger: 2.560 Meter hoch, im Winter ein Skigebiet für Familien, von Frühling bis Herbst perfekt für Outdoor-Sportler.

Zudem wächst auf den Hängen des Berges einer der größten zusammenhängenden Zirbenwälder Tirols. Und so gibt es unter den 100 Kilometern markierten Wanderwegen in der Region nicht nur einen einfachen Steig durch den intensiv duftenden Zirbenwald, sondern auch in unmittelbarer Nähe zur Seilbahnstation den Zirbenpark. Dieser besteht aus 17 Stationen, darunter eine 16 Meter lange Röhrenrutsche und eine Aussichtsplattform in Form eines Zirbenzapfens. Mit einem Hobel können zudem Holzspäne für ein Zirbenkissen selbst hergestellt werden.