Der Shiitake oder Shii-Take gilt in der traditionellen chinesischen Medizin als einer der wirksamsten Heilpilze. Er wächst wild in den Wäldern Chinas und Japans. In Europa kommt er in freier Natur nicht vor, allerdings lässt er sich gut kultivieren.

Der Shiitake ist ein dickfleischiger, fester Pilz mit dunkelbraun gefärbtem, geschupptem Hut und einem dünnen, hellen Stiel. Bekannt ist er für seinen würzigen Umami-Geschmack. Der Shiitake eignet sich hervorragend für asiatische Pfannengerichte und Ramen.

Der Gemeine Samtfußrübling, heute besser bekannt als Enoki Pilz, wächst als Büschel von weißen, samtigen Stielen mit kleinen weißen Hüten. Als kälteresistenter Pilz wächst er auch im Winter im Freien und wird daher Winterpilz genannt.

Der Enoki Pilz ist einer der wichtigsten und beliebtesten Pilze in der asiatischen Küche. Sein fruchtiger Geschmack macht ihn zu einer wunderbaren Zutat in Ramen.

Riesenboviste sind unter den Pilzen für ihre beeindruckende Größe bekannt. Sie können einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen. In jungen Stadien haben sie eine kugelförmige Form mit einer glatten, weißen oder beige-weißen Oberfläche. Im Laufe der Zeit entwickeln sie Risse oder Schuppen und werden bräunlich, während sich ihr Inneres zu einer pulverartigen Sporenmasse verwandelt.

Aufgrund ihrer Größe und hellen Färbung stechen Riesenbovisten auf Wiesen und Weiden schnell ins Auge. Wer das Glück hat, einen Riesenbovisten zu finden, kann sich einige große Pilz-Schnitzel oder Grillsteaks daraus zaubern.

Wenn sie noch sehr klein sind, sind Riesenbovist leicht mit dem giftigen Knollenblätterpilz zu verwechseln.

Tintling

Tintlinge sind mit wenigen Ausnahmen ungenießbare Pilze. Eine dieser Ausnahmen ist der Schopftintling, den man am Weg- und Waldrand, auf Wiesen und manchmal auch im eigenen Garten findet.

Durch seine weiße Farbe und seinen schmalen, hohen Wuchs ist der Schopftintling leicht zu entdecken. Essbar ist er nur, solange er sehr jung ist und seine Lamellen weiß oder leicht rosa gefärbt sind. In der Küche bezaubert er durch sein mildes Aroma. Jedoch muss er schnellstmöglich nach der Ernte verarbeitet und serviert werden, da er sonst ungenießbar wird. Auch auf Alkohol sollte man verzichten, wenn man Schopftintling isst, da dieser ansonsten schwach giftig wirkt!

Mu-Err

Der weltweit verbreitete, lappenartige Mu-Err-Pilz, auch Judasohr genannt, ist dunkel gefärbt und erinnert in seiner Form an eine Ohrmuschel. Das Judasohr ist in ganz Europa verbreitet und ist am häufigsten an Holundersträuchern zu finden.

Geschmacklich sticht der Mu-Err-Pilz nicht sonderlich hervor. In der asiatischen Küche ist er aufgrund seiner knackigen Konsistenz dennoch sehr beliebt. Sie erinnert an den Biss in frische Meeresalgen und peppt so Gerichte durch ein Kauerlebnis auf. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Mu-Err-Pilz bei Kreislaufproblemen und gegen hohe Cholesterinwerte eingesetzt. Zudem soll er entzündungshemmend wirken.

Heilpilze, Medizinalpilze, Vitalpilze - Was ist Mykotherapie?

Unter dem Begriff Mykotherapie versteht man die Anwendung von Pilzen in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Die Pilze werden zu Pulvern oder Extrakten verarbeitet und zur Prävention von Krankheiten oder zu deren Therapie eingesetzt.

Aber auch in Europa wurden die Einsatzmöglichkeiten von Pilzen in der Medizin erwähnt. So wurde der Hallimasch als Abführmittel verwendet und der echte Zunderschwamm zur Blutstillung eingesetzt.

Auch wenn Heil- und Vitalpilze als Wundermittel gehandelt werden und als Nahrungsergänzungsmittel sehr beliebt sind, sind sie in Österreich und Deutschland als Arzneimittel nicht zugelassen. Das Wissen um die Wirkung von Vitalpilzen ist äußerst lückenhaft. Die Heilwirkung, die diesen Pilzen zugesprochen wird, ist bis dato nicht wissenschaftlich belegt. Es fehlt an aussagekräftigen klinischen Studien zu ihrer Wirkung, Sicherheit und zu möglichen Langzeitfolgen.

Auch Speisepilzen wie Shiitake, Enoki oder Mu-Err wird eine Heilwirkung nachgesagt. Da Pilze im Allgemeinen ausgezeichnete Lieferanten für Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sein können, können sie auf dem Speiseplan durchaus eine Bereicherung darstellen.

Zunderschwamm

Der Zunderschwamm, auch als Feuerschwamm bekannt, kommt in vielen Teilen der Welt vor und bekam seinen Namen von seiner lange Geschichte als traditionelles Material zum Feuermachen. Das trockene Innere des Pilzes kann zu Zunder verarbeitet werden, der schnell entzündet werden kann.

Der Zunderschwamm zählt zu den Vitalpilzen. Er enthält verschiedene bioaktive Verbindungen wie Bitterstoffe, Polysacharide und Sterole, die entzündungshemmende, antimikrobielle und antioxidative Eigenschaften haben können. In einigen traditionellen Heilsystemen wird der Zunderschwamm z.B. zur Stärkung des Immunsystems, zur Wundheilung oder zur Linderung von Magen-Darm-Problemen eingesetzt. Bereits Hippokrates dokumentiere den Einsatz dieses Pilzes zur Wundversorgung sowie seine blutstillenden und antiseptischen Eigenschaften. Man kann Zunderschwamm in der Apotheke als Nahrungsergänzungsmittel in Tabletten- oder Pulverform kaufen.

Chaga-Pilz

Der Chaga-Pilz oder auch schiefe Schillerporling zählt zu den bekanntesten Vitalpilzen. Er enthält über 200 aktive biologische Substanzen.

Der Chaga-Pilz wird zurzeit als Heilpilz beworben. Ihm wird nachgesagt, dass er bei Krebs, Diabetes und anderen Leiden hilft. Wissenschaftliche Belege dafür gibt es jedoch keine. Dafür gibt es inzwischen Untersuchungen, denen zufolge der Pilz die Nieren schädigen und Nierensteine hervorrufen kann. Es wird daher von der Einnahme dieses Pilzes abgeraten.

Pilze züchten: Wie geht das?

Je nach Pilzsorte kultiviert man die Pilze auf verschiedenen Substraten. Die bekanntesten sind Kaffeesatz, Stroh, Weizenkörner oder Erde. Komplette Pilzzuchtsets kann man bequem in der Schachtel, Plastikbox oder im Kübel erwerben. Da man für die Pilzzucht fast kein Licht benötigt, ist der feuchte Keller mit wenig Licht ebenso geeignet wie eine dunkle Ecke im Badezimmer oder in der Küche.

Die meisten Pilzzucht-Sets kann man fix und fertig kaufen. Daheim gilt es, diese feucht zu halten und auf das Wachsen der Pilze zu warten. Wer im noch eine dunkle ungenutzte Ecke hat, kann auch im Garten Pilze züchten. Es gibt fertige „Pilzbrut“ zu kaufen, die man nur mehr in einen Strohballen oder in Holzstämme einbringen muss.

Die Pilzzucht ist ein Hobby mit geringem Aufwand. Je nach Sorte erfordert es dennoch auch ein wenig Geschick und Geduld.