Inhaltsverzeichnis

Wie werden Eierschwammerl noch genannt?

Eierschwammerl – so wird der Echte Pfifferling in Österreich genannt. Ebenso gebräuchliche Bezeichnungen lauten Eierschwamm, Rehling oder Eierschwämmchen. Eierschwämmli ist eine Variante, die in der Schweiz geläufig ist.

Woran erkenne ich Eierschwammerl?

Das Eierschwammerl ist vor allem an seiner Form, seiner Farbe und seinem Geruch erkennbar. Besonders gut ist es an seinem eidotterfarbenen Hut zu identifizieren, den er auf einem gleichfarbigen Stiel trägt. Der Hut ist je nach Reife bei jüngeren Pilzen nach unten eingerollt, bei älteren ist er trichterförmig und am Rand wellig. Ein weiteres markantes Merkmal sind die aus dem Hut laufenden Leisten, die mit dem Fleisch verwachsen und oft gegabelt sind.

Eierschwammerl können leicht mit dem Falschen Pfifferling verwechselt werden. Der Falsche Pfifferling unterscheidet sich wesentlich in seiner Farbe – er leuchtet in orangenen Tönen. Die Lamellen sind orange und lassen sich im Gegensatz zu den Leisten des Echten Pfifferlings leicht mit dem Finger verschieben. Der Hut ist trichterförmig und je nach Reife stärker eingerollt als beim Eierschwammerl. Das Fleisch des Falschen Pfifferlings ist dunkler, gelb bis orangegelb, während das Fleisch des Eierschwammerls deutlich blasser ist. Außerdem besitzt der Falsche Pfifferling keinen markanten Eigengeruch und einen neutralen bis leicht bitteren Geschmack. Der Verzehr von größeren Mengen kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen.

Wie schmecken die Pilze?

Das Eierschwammerl besticht durch einen aromatisch-süßlichen Duft. Das feste, weiße bis hellgelbe Fleisch ist für seinen pfeffrigen Geschmack bekannt.

Gattung

Das Eierschwammerl ist ein Mykorrhizapilz, der nur zusammen mit verschiedenen Nadel- und Laubbäumen vorkommt und zu den beliebtesten Speisepilzen gehört. Verwandte Arten sind der Samtige Pfifferling und der Amethyst-Pfifferling. Der Samtige Pfifferling hat einen eher orangenen Farbton und ist kleiner. Der Amethyst-Pfifferling ist die kleinste Variante und anhand seiner violetten Schüppchen auf der Hutoberseite und am Hutrand gut zu identifizieren. Außerdem hat er einen dickeren Fruchtkörper.

Wie kann ich Eierschwammerl anbauen?

In Töpfen oder im Gartenbeet können Eierschwammerl nicht angebaut werden, da eine Symbiose mit Bäumen Voraussetzung ist, damit die Mykorrhizapilze wachsen können.