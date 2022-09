Bärlauch: Hausmittel und Gewürzkraut

Inhaltsverzeichnis

Unter welchen Namen ist Bärlauch bekannt?

Bärlauch ist auch als wilder Knoblauch, Knoblauchspinat, Bärenlauch, Hexenzwiebel, Waldherre, Waldknoblauch oder Rinsenknoblauch bekannt. Aber auch Ramse, Ramsen oder Ramser sind Bezeichnungen für die Pflanze. Der botanische Name für Bärlauch lautet allium ursinum, was sich mit „Bär“ und „Lauch“ beziehungsweise „den Bären betreffend“ übersetzen lässt.

Wie erkennt man Bärlauch?

Man erkennt den Bärlauch an seinen kräftig-grünen ovalen Blättern. Wer selbst Bärlauch sammelt, sollte jedoch aufpassen. Insbesondere mit Maiglöckchen und Herbstzeitlosen kann er leicht verwechselt werden – mit fatalen Folgen. Denn beide Pflanzen sind giftig und führen im schlimmsten Fall zum Tod. Daher gilt es auf folgende Merkmale zu achten: Während die Unterseite der Blätter von Maiglöckchen glänzen, ist die des Bärlauchs matt. Die Blätter von Herbstzeitlosen wiederum glänzen beidseitig.

© imago images/Manfred Ruckszio Bärlauch hat giftige Doppelgäner wie Maiglöckchen oder Herbstzeitlose

Ein weiteres Erkennungsmerkmal des Bärlauchs ist der Stiel, an dem die Blätter aus dem Boden wachsen. Dagegen wachsen die Blätter der Maiglöckchen direkt aus dem Boden. Aufschluss gibt schließlich auch eine Geruchsprobe. Verreiben Sie ein Stück des Blattes zwischen Ihren Fingern. Ein intensiver Knoblauchgeruch versichert, dass es sich um Bärlauch handelt. Weil der Geruch so intensiv ist, bleibt auch er längere Zeit an den Fingern haften. Wer bereits Bärlauchgeruch an den Händen hat, läuft Gefahr, weitere Geruchsproben zu verfälschen.

Gattung

Bärlauch gehört zu den Wildkräutern und zur Pflanzengattung der Lauchgewächse. Verwandt ist er mit Zwiebeln, Lauch und Knoblauch.

Geschmack

Der Geschmack von Bärlauch ist mit dem von Knoblauch vergleichbar und lässt sich als scharf, würzig und frisch beschreiben. Bärlauch ist allerdings etwas milder als Knoblauch.

Wo wird Bärlauch vorwiegend angebaut?

Häufig wächst Bärlauch in der freien Natur an schattigen Plätzen mit feuchtem und nährstoffreichem Boden. Schattige Wälder, Auwälder sowie Bachläufe und Flüsse mit schattiger Umgebung sind typische Orte, an denen er zu finden ist. Verbreitet ist Bärlauch in weiten Teilen Asiens und Europas, aufgrund des mediterranen Klimas jedoch kaum in Südeuropa. Wer Bärlauch nicht selbst sammeln möchte, findet ihn während der Saison im Supermarkt, im Bioladen oder auf dem Wochenmarkt. In der Regel kommt der dort angebotene Bärlauch aus der jeweiligen Region.

Worauf muss ich beim Anbau achten?

Wer einen schattigen Ort im Garten oder auf dem Balkon hat, kann hier auch selbst Bärlauch pflanzen. Lockerer, feuchter und nährstoffreicher Boden bietet die optimalen Bedingungen. Sobald der Boden nicht mehr friert, können die Pflanzen ins Beet gesetzt werden. Es empfehlen sich vorgezogene Pflanzen, wie man sie beispielsweise in Gärtnereien erhält. Ist der Standort feucht und schattig, muss der Bärlauch nicht zusätzlich bewässert werden. Dies ist lediglich während sehr langer Trockenperioden notwendig. Wer vermeiden möchte, dass sich der Bärlauch unkontrolliert ausbreitet, pflanzt ihn am besten in einem Kübel an.