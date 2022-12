Korridorpension: Vorzeitiger Ruhestand mit Abschlägen

In Österreich gibt es 3 Arten von Frühpension: die Schwerarbeitspension, die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension und die Korridorpension.

Die Korridorpension kann bereits vor Erreichen des Regelpensionsalters in Anspruch genommen werden, wenn eine lange Versicherungsdauer besteht. Sie ist also eine Möglichkeit, den Ruhestand nicht krankheitsbedingt ein wenig früher zu beginnen.

Die Korridorpension gilt grundsätzlich für Männer und Frauen in gleicher Weise und kann frühestens ab 62 Jahren in Anspruch genommen werden. Für Frauen kommt diese Pensionsart daher erst ab dem Jahr 2028 in Betracht – was auf die oben erwähnte Einschleifregelung zurückzuführen ist. Denn bis zum Jahr 2033 gehen Frauen sowieso früher in Pension als Männer.

Anspruch hat seit 2017 grundsätzlich jeder, der das 62. Lebensjahr vollendet hat und über 480 Versicherungsmonate verfügt (das sind 40 Arbeitsjahre). Ab wann man Anspruch hat, kann man mit dem Pensionsantrittsrechner der Pensionsversicherung herausfinden.

Wie hoch ist die Korridorpension?

Die Höhe der Pension ist definitiv der Haken an der Geschichte. Für einige Jahre gab es die sogenannte Hacklerregelung, die es ermöglicht hat, mit vielen Versicherungsmonaten ohne Abschläge in Pension zu gehen. Doch das ist vorbei. Wer vor dem Regelpensionsalter in den Ruhestand gehen möchte, der verliert Geld.

Und das ist nicht einmal so wenig. Für jedes Jahr, das man früher in Pension geht, wird ein Abschlag von 5,1 % gerechnet. Geht man also wirklich mit 62 in Pension, verliert man 15,3 % der Pension. Berechnet wird die Pensionshöhe auf Grundlage des Pensionskontos.

Wer wissen will, wie viel die Pension ausmachen wird (egal, ob Korridor- oder Alterspension) kann das mit einem Pensionsrechner zumindest annähernd herausfinden. Hier gilt: Je weiter der Pensionsantritt in der Zukunft liegt, desto ungenauer die Berechnung – es ist ja nicht klar, wie viel man tatsächlich in der Zukunft noch verdienen wird. Dazu kann man beispielsweise den Rechner der Arbeiterkammer verwenden.

Wann und wie kann man sie beantragen?

Die Korridorpension kann grundsätzlich auf drei Wegen beantragt werden: Persönlich, per Formular und Post oder online. Die Formulare finden sich unter www.pv.at zum Download. Dort kann der Antrag auch online gestellt werden.

Damit ist klar: der Antrag muss bei der zuständigen Pensionsversicherung eingebracht werden. Auch wenn ein formloses Schreiben als erster Schritt genügt, kommt man um die Formulare und das Vorlegen der notwendigen Dokumente nicht herum. Spätestens, wenn man von der Pensionsversicherung dazu aufgefordert wird, muss man alles vorlegen. Die notwendigen Dokumente sind:

Geburtsurkunde (nur bei Geburt außerhalb Österreichs)

Heiratsurkunde(n) oder Urkunde über die eingetragene Partnerschaft

Staatsbürgerschaftsnachweis

Bei geschiedener Ehe: Scheidungsurteil, Nachweis über die Unterhaltsverpflichtung

des Ehegatten / der Ehegattin

des Ehegatten / der Ehegattin Bei aufgelöster Partnerschaft: gerichtliche Auflösungsentscheidung, Nachweis über Unterhaltsanspruch

bzw. Unterhaltszahlungen

Unter Umständen benötigt die Pensionsversicherung noch weitere Dokumente, diese werden dann aber individuell nachgefordert.

Der Antrag muss spätestens bis Ende des letzten Monats vor Pensionsantritt eingebracht werden. Dieser Antrag ist die Voraussetzung für die Durchführung eines Pensionsfeststellungsverfahrens.

Für die Korridorpension ist ein eigenes Antragsformular vorgesehen. Der Antragstag löst den Pensionsstichtag aus. Zu diesem Tag wird festgestellt, ob der Versicherungsfall eingetreten ist und die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wie hoch die Leistung ist und welche Versicherungsanstalt sie auszahlt. Es handelt sich dabei immer um einen Monatsersten.

Was darf man dazuverdienen?

Die kurze Antwort ist: wenig. Wenn man einer Beschäftigung nachgeht, bei der man versichert ist (und das ist eigentlich jede legale Tätigkeit bei der man Geld verdient), verliert man die Korridorpension – und zwar für die Dauer der Beschäftigung. Die Ausnahme ist die Ausübung einer geringfügigen Arbeit, bei der die Einkünfte nicht über 485,85 Euro pro Monat liegen dürfen.

Wenn man also auch nur einen Cent mehr verdient, ist die Korridorpension weg und zwar solange, bis man aufhört zu arbeiten. Dafür erhöht sich die Pensionsleistung um 0,55 Prozent pro Monat, den man arbeitet. Hier muss man also sehr vorsichtig sein. Der Gesetzgeber wollte damit erreichen, dass man nicht vorzeitig Pension beziehen (also staatliche Leistungen in Anspruch nehmen) kann und einfach weiter dazuverdient.

Welche Vor- und Nachteile gibt es?

Die Nachteile einer Korridorpension liegen auf der Hand: Man bekommt weniger Pension und darf nicht viel dazuverdienen. Der Vorteil ist, dass man früher in Pension gehen kann.

Wer allerdings länger als bis zum Regelpensionsalter arbeitet, bekommt mehr Pension. Pro Jahr, dass man länger arbeitet gibt es 4,2 % zusätzlich. Maximal kann man seine Pension um 12,6 % erhöhen (also drei Jahre länger arbeiten). Außerdem zahlen in dieser Zeit Unternehmen und Versicherter nur den halben Pensionsversicherungsbeitrag (die zusätzlichen Beiträge erhöhen die Pension natürlich auch). Ob das interessant ist, zeigen auch die Pensionsrechner.

Sollte eine Erkrankung vorliegen, kann es sein, dass eine krankheitsbedingte Pension in Anspruch genommen werden kann und diese möglicherweise besser für den Einzelnen ist (auch, wenn man grundsätzlich ein Recht auf Korridorpension hätte). Das muss man aber individuell mit der Pensionsversicherung besprechen.

Wird die Korridorpension abgeschafft?

Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass die Korridorpension abgeschafft wird. Lediglich die abschlagsfreie Hacklerregelung wurde beendet. Ziel dabei war es, das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen.

Im Moment gibt es kaum Diskussionen über das Pensionssystem, wobei zukünftige Änderungen nicht ausgeschlossen sind. Die österreichische Politik ist bei diesem sensiblen Thema jedoch immer sehr vorsichtig – schließlich betrifft es früher oder später alle Wähler:innen.