Zurück in Österreich absolvierte Krisai 2017 ein Praktikum bei der Zeit im Bild und wechselte dann in die Auslandsberichterstattung des ORF Radio. Nach all diesen Stationen bewarb sich Krisai 2019 für eine freie Stelle im ORF-Büro in Moskau. Ein Schritt, der die Karriere des 28-jährigen nachhaltig prägen würde. „Es hat mich einfach unglaublich interessiert, ich fand es spannend. Nicht nur Russland, aber Russland im speziellen: Ein Land, über das wir alle schon viel gehört haben, über das wir aber oftmals viel zu wenig wissen.“

» Menschlich geht einem vieles wahnsinnig nahe «

Seit dem 24. Februar 2022 ist Paul Krisais Arbeitsalltag ein anderer. Von einem Tag auf den anderen stand er im Rampenlicht der Auslandsberichterstattung. Fast täglich Live-Schaltungen nach Österreich, Breaking-News im Stundentakt, Arbeiten unter strengen Zensurauflagen. Für den damals 27-Jährigen ist es eine große Herausforderung, er muss jetzt funktionieren. Und er funktioniert. Krisai besticht mit seiner Professionalität: „Ich glaube, es ist wichtig, sich immer bewusst zu machen: es geht hier um die Story und nicht um uns.“ Er versteht sich als Vermittler, als Beobachter, dessen Aufgabe es ist, die Ereignisse vor Ort nach außen zu tragen. „Menschlich geht einem vieles wahnsinnig nahe“, aber „in der Berichterstattung versuchen wir, diese Emotionen rauszunehmen, die Protagonisten, die Leute, mit denen wir reden, für sich stehen zu lassen.“

Was mag Paul Krisai?

Serie: „'Friends' geht immer“

Buch: Hugo Portisch: „Aufregend war es immer“

Musik: Elektronisch, Drum and Bass

Hobbies: Radfahren, Schlagzeug spielen

© APA/Hochmuth Paul Krisai mit seinem Team in Moskau, Carola Schneider und Miriam Beller sowie mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Rahmen der Verleihung des "Robert-Hochner-Preis 2022" und "Kurt-Vorhofer-Preis".

Paul Krisai bleibt bescheiden

Obwohl sich bei Krisai im vergangenen Jahr eine gewisse Routine eingestellt hat, „ist das Ganze für mich immer noch eine einzige Lernerfahrung.“ Seine journalistischen Erfolge will er nicht für sich allein beanspruchen und auf seine neu gewonnene Prominenz hält er nicht viel. Krisai ist ein Teamplayer. „Fernsehen ist Teamarbeit“, wie er nicht müde wird zu betonen. Das Team des ORF-Büros in Moskau, dessen Leitung Krisai seit 2021 übernommen hat, besteht aus Carola Schneider, Miriam Beller und ihm. Die Romy-Nominierung des gesamten Teams in der Kategorie TV-Journalismus sei „eine schöne Wertschätzung, die wir uns mitnehmen in unseren Motivationsrucksack.“

» Ich würde sogar sagen, dass das fast absurd ist, wie normal der Alltag in Russland und in Moskau weitergeht. «

Alltag in Russland: Im Chaos einen Ausgleich finden

Während der Krieg in der Ukraine weitergeht, ist in Moskau von der Gewalt gegen das Nachbarland kaum etwas zu spüren, berichtet Krisai: „Ich würde sogar sagen, dass das fast absurd ist, wie normal der Alltag in Russland und in Moskau weitergeht.“ Cafés und Restaurants seien gut besucht, die Supermarktregale gefüllt – auch wenn die Preise auf viele Produkte gestiegen seien. Die Normalität trügt jedoch: Ein Blick in die Meldungen der internationalen Nachrichtenagenturen offenbart das Leid und die Zerstörung im Nachbarland – ein Feldzug, der vom Moskauer Machtzentrum aus befehligt wird. „Das ist manchmal gar nicht so einfach, das in den Kopf zu bekommen, diese beiden Paralleluniversen.“

Krisai und sein Team müssen immer abrufbar sein, immer bereit für die nächste Sondersendung. Eine professionelle Distanz zu wahren, gelingt dem jungen Mödlinger allerdings gut. „Mein Ausgleich ist das Radfahren, es ist aber auch gleichzeitig mein Fortbewegungsmittel“. Selbst der russische Winter schreckt ihn nicht ab: „Ich fahre mit Spike-Reifen durch die Gegend.“