Gerhard Mangott: Der Russland- und Osteuropa-Erklärer

Immer wieder stellt er seine Expertise bereit, wenn es darum geht, Konflikte oder Begebenheiten aus Osteuropa und Russland zu erklären und einzuordnen. Gerhard Mangott, der heimische Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck ist derzeit Dauergast in TV und Radio und vielgebuchter Interview-Gast aufgrund der eskalierenden Situation zwischen Russland und der Ukraine. Auch auf seinem Twitter-Profil ist er immer wieder mit seiner Expertise in diesem Bereich präsent.

Karriere ohne Umwege

Der Wissenschaftler wurde 1966 in Zams geboren und widmete sich bereits nach seiner Matura am Bundesoberstufenrealgymnasium in Landeck/Tirol der Slawistik, das er neben Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Innsbruck sowie Salzburg studierte. Dabei spezialisierte er sich aufd en Bereich „Vergleichende Regierungslehre und die politischen Systeme des östlichen Europa“. 1989 machte er seinen Magister in Politikwissenschaft, 2001 promovierte er mit einer Arbeit bei Anton Pelinka und Fritz Plasser. 2002 wurde er habilitiert.

Gerhard Mangotts vielfältige Einsatzgebiete

Neben andere wissenschaftlichen Einsätzen und Forschungen war Mangott auch von 1991 bis 2008 Russland- und Osteuropareferent am Österreichischen Institut für Internationale Politik (OIIP) tätig. Seit 2003 ist er Professor für Politikwissenschaft in Innsbruck, sein Hauptforschungsgebiet ist Internationale Politik und vergleichende Regimelehre. Außerdem ist er Experte nicht nur dieser Gebiete im Osten sondern auch der Rüstungskontrolle und Proliferation sowie der Energiesicherheit der EU im Öl- und Gassektor.

Autor zahlreicher Bücher

Mangott ist auch Mitglied in diversen Gesellschaften wie etwa der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik oder der „Soviet and Post-Soviet Politics and Society“. Gerhard Mangott ist zudem Autor zahlreicher Publikationen zum Thema Russland und Osteuropa. Er lebt in Innsbruck.

