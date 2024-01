Apothekerkammer: Aufgaben, Organisation & Mitgliedschaft

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Apothekerkammer?

Die Österreichische Apothekerkammer vertritt die Interessen der 6.800 Apotheker:innen in den öffentlichen und Krankenhausapotheken Österreichs. "Die zuverlässige Arzneimittelversorgung und Arzneimittelsicherheit der Menschen ist die oberste Maxime unseres Handelns", heißt es auf der Website der Kammer. Sitz der Apothekerkammer ist das sogenannte Apothekerhaus in der Spitalgasse 31 in Wien-Alsergrund. Als Behörde mit staatlichem Auftrag ist die Apothekerkammer dem Gesundheitsministerium unterstellt.

Als gesetzliche Berufsvertretung setzt sich die Apothekerkammer für die wirtschaftlichen und politischen Interessen der selbständigen und angestellten Apotheker:innen ein. Außerdem bietet die Apothekerkammer ihren Mitgliedern ein breites Dienstleistungs-, Fortbildungs- und Beratungsangebot. Dies betrifft sowohl pharmazeutische bzw. fachliche als auch juristische Fragen.

Wie in der Arbeiterkammer oder der Wirtschaftskammer handelt es sich bei der Mitgliedschaft in der Apothekerkammer um eine Pflichtmitgliedschaft. Die Beiträge ihrer Mitglieder, die sogenannte Kammerumlage, ist die wesentliche Finanzierungsquelle der Kammer. Die Kammerumlage beträgt maximal ein Prozent des Umsatzes einer Apotheke.

Apotheken gibt es in Österreich seit mindestens 700 Jahren, so wurde bereits 1303 in Innsbruck eine "Apotheka" erwähnt. Zu den ältesten, heute noch bestehenden zählt die Feldapotheke "Zum goldenen Greif" am Wiener Stephansplatz, die um das Jahr 1320 gegründet wurde. Bis zur Gründung eines Berufsstandes sollte es dennoch noch etwas dauern, nämlich rund 650 Jahre. Die rechtliche Grundlage zur Gründung der Apothekerkammer ist das 1947 verabschiedete Bundesgesetz zur Errichtung einer Apothekerkammer in Wien mit Landesgeschäftsstellen in den Bundesländern. Im Jahr darauf fand die erste Apothekerkammerwahl statt.