Bei jedem Arztbesuch in Österreich muss man seine E-Card vorweisen – so ist die kostenlose Behandlung garantiert. Leider passiert es trotzdem, dass das gute Stück plötzlich weg ist. Verloren, so gut verstaut, dass man sie nicht mehr findet, oder gestohlen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht mehr zum Arzt gehen kann. Der Gesetzgeber hat es so eingerichtet, dass es kein wirkliches Problem ist.

E-Card verloren: Was tun? Wo melden?

Einen Verlust oder Diebstahl der E-Card muss man nicht polizeilich anzeigen.

Unter der E-Card Serviceline-Telefonnummer 050 124 33 11, die österreichweit zum Ortstarif verfügbar ist (die erste 0 mitwählen!), kann man den Verlust melden. In der Folge der Verlustmeldung wird die alte E-Card gesperrt und eine neue zugestellt.

Wenn man die Telefonnummer der E-Card Serviceline nicht zur Hand hat, kann man auch bei seiner eigenen Krankenkasse anrufen, auch die können eine neue zuschicken. Ganz schnell und unkompliziert geht es auch im Internet. Unter sozialversicheurng.at findet sich ein Formular, dass man ausfüllen muss und schon wird die neue E-Card zugeschickt.