Ebenso wie sanfter Tourismus oder Ökotourismus ist Nachhaltiges Reisen nicht klar definiert. Der UN-Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) zufolge soll Nachhaltiger Tourismus folgende Kriterien erfüllen:

Warum ist es wichtig, nachhaltig zu reisen?

Tourismus hat eine signifikante Auswirkung auf die Umwelt und das Klima. Allein nach Thailand, eines der reisestärksten Urlaubsländer der Welt, sind im Jahr 2022 fast zwölf Millionen Tourist:innen gereist, obwohl das Land zuletzt noch immer mit den Rückgängen durch die Covid19-Pandemie zu kämpfen hatte.

Die Urlaubs-Mobilität wird einem UNWTO-Report zufolge im Jahr 2030 für 5,3 Prozent der jährlichen, menschen-gemachten CO2-Emissionen verantwortlich sein. Die prognostizierten zwei Milliarden Tonnen CO2 werden zum Großteil durch internationale Flüge verursacht.

Aber auch der Aufenthalt in den Zielländern verursacht beachtliche Emissionen. Bis zu 50 Kilogramm CO2 macht ein Hotelaufenthalt pro Gast und Nacht aus. Im Fünf-Sterne Hotel fällt im Schnitt ein Pro-Kopf-Wasserverbrauch von über 500 Liter an.

Zwischen 2005 und 2016 sind die Emissionen durch den Tourismus um mehr als die Hälfte angestiegen. "Der Tourismus ist eine wichtige Branche, wenn wir über die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen sprechen," sagte Wolfgang Strasdas, der Forschungsleiter des Zentrums für Nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Eberswalde im Interview mit der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle".

In Wirtschaft und Politik formieren sich seit wenigen Jahren erste Initiativen zur Reduktion der durch den Tourismus verursachten Klimaschäden. Im Rahmen der „Glasgower Erklärung“, die bei der UN-Klimakonferenz 2021 präsentiert wurde, verpflichteten sich rund 600 Vertreter:innen der Tourismusbranche bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden.

Wann ist Tourismus nachhaltig?

Am einfachsten lassen sich Emissionen bei An- und Abreise in den Urlaub einsparen, weshalb der nachhaltigste Urlaub meist nicht sehr fern liegt. Eine Vogelbeobachtungstour, Wandern in den Bergen oder Entspannen am Campingplatz am See sind Optionen, die ohne eine Anreise per Flugzeug möglich sind. Um nachhaltig zu reisen, gilt es Urlaubsziele zu wählen, die mit nachhaltigen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Anreise im Auto statt mit dem Flugzeug, lieber mit dem Bus als am Kreuzfahrtschiff, der Zug oder das Fahrrad sind dem Privatjet vorzuziehen. Ist eine Anreise ohne Auto nicht möglich, so ist CarSharing oder eine Fahrgemeinschaft die klimafreundlichere Variante. Eine kollektive Anreise spart deutlich Emissionen.

© Elke Mayr Zu den nachhaltigsten Urlaubsmethoden zählt der Urlaub im Zelt.

Aber auch die Urlaubsunterkunft ist ein Hebel um die Reise nachhaltig zu gestalten. Urlaub im Zelt oder in der Bio-Pension sind nachhaltiger als im Fünf-Sterne-Hotel mit beheiztem Pool.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitssiegeln, die Reisewilligen helfen zu erkennen, ob Unterkunft-Betreibende den Nachhaltigkeits-Gedanken umsetzen.