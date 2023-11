Inhaltsverzeichnis

Die Aufgabe der Europäischen Kommission?

Die Europäische Kommission (kurz EU-Kommission, EK) ist die Exekutive der Europäischen Union. Als gesetzgebendes Organ besitzt sie als einzige Institution innerhalb der EU das Recht, Gesetzesvorschläge zu machen (Initiativrecht). Die Kommission sieht sich dem gesamteuropäischen und nicht den Interessen einzelner Nationalstaaten verpflichtet.

Sitz der Kommission ist Brüssel, einige Dienststellen befinden sich in Luxemburg. Die Kommission hat zudem Vertretungen in sämtlichen Mitgliedsstaaten und verfügt über Delegationen in vielen Hauptstädten weltweit. Mit 32.000 Bediensteten hat die EU-Kommission, die die Anliegen von knapp 450 Millionen EU-Bürger:innen vertritt, in etwa so viele Mitarbeiter:innen wie die Zweimillionen-Stadt Wien.

Die EU-Kommission ist in etwa vergleichbar mit einer Regierung auf nationalstaatlicher Ebene und übernimmt u.a. folgende Aufgaben: