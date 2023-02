Schladming: Nachhaltiger urlauben in der Skiregion

Skifahren hat in Schladming Tradition. Bereits 1953 wurde der erste Lift auf den Hausberg Planai errichtet, 1982 und 2013 fanden hier Alpine Skiweltmeisterschaften statt und seit 1997 wird das Nightrace veranstaltet.

Wer zum Skifahren kommt, wird jedenfalls nicht enttäuscht: Das Gebiet gilt nach wie vor als relativ schneesicher, die Region bietet 81 Liftanlagen und 230 Pistenkilometer mit Hängen vom Anfänger bis zum Profi und im "Hopsi-Winterkinderland" können bereits die Kleinsten erste Abfahrten versuchen.

Der Klimawandel ist allerdings weltweit nicht mehr zu übersehen. Die Winter werden milder und Forscher sagen voraus, dass mittelfristig bei uns kaum noch Schnee fallen wird. Ist damit das Ende des Wintertourismus nah?

Christian Gappmayr und Alexandra Auböck führen das Johann in Schladming. Das Hotel liegt zentral mitten am Hauptplatz, Restaurants, Geschäfte und die Talstation der Planai Seilbahn in bequemer Gehdistanz.

© JOHANN Genussraum Alexandra Auböck und Christian Gappmayr führen das Hotel Johann im Zentrum Schladmings

"Keiner weiß, wie es sich weiterentwickelt", sagt Gappmayr. Dass bald niemand mehr Skifahren will, glaubt der Hotelier nicht. Ebenso wenig erwartet er allerdings, dass der Skisport noch weiter wachsen werde. "Ich gehe nicht davon aus, dass künftig mehr Menschen Skifahren werden", sagt Gappmayr.

Bereits in den vergangenen Jahren hätten sich die Gäste verändert: "Sie wollen einerseits qualitativ hochwertigere Angebote, andererseits kommt kaum noch jemand, um eine Woche ausschließlich auf den Skiern zu stehen. Viele sind ein bis zwei Tage auf den Pisten, gehen zwischendurch einen Tag Langlaufen und Winterwandern, einen weiteren Tag entspannen sie im Wellnessbereich."