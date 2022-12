Zweifacher Olympiasieg, dreifacher Weltmeistertitel und vier Siege im Gesamtweltcup: Hermann Maier war einer der erfolgreichsten Athleten im alpinen Skirennlauf. Diese Erfolge brachten ihn auch bei Österreichs Wahl zum Sportler des Jahres viermal auf das Siegespodest.

Doch vorgezeichnet war dieser Weg für den Salzburger nicht. Er musste seine hochgesteckten Ziele ohne die für angehende Spitzensportler übliche Nachwuchsförderung durch die etablierten Skiverbände erreichen. Der Ausnahmeathlet schaffte den Vorstoß in die Spitzenränge der weltbesten Skifahrer in Eigenregie.

Diesen Durchhaltewillen hatte Hermann Maier auch im späteren Verlauf seiner Karriere noch einmal dringend nötig. Die Beinahe-Amputation seines rechten Beins nach einem Motorradunfall warf ihn aus der Bahn, aber nicht aus dem Rennen. Daran, dass ihm 522 Tage später ein erfolgreiches Comeback an die Weltspitze des Skisports gelingen wird, glaubte in diesem Moment wohl nur einer - nämlich Hermann Maier selbst.

Hermann Maier: Kindheit auf Skiern

In Bewegung bleiben - das wurde Hermann Maier praktisch schon in die Wiege gelegt. Vater Hermann Maier Senior und Mutter Gertraud betrieben im Salzburger Flachau eine Skischule, doch einen Skikurs brauchte Hermann nicht. Schon als Dreijähriger lernte er durch Abschauen, er übersprang das Pflugfahren, mit dem Kinder normalerweise ein Gespür für die Piste bekommen und startete unmittelbar mit dem Parallelschwung. Schon kurze Zeit später fuhr er allein mit dem Flachauer Grießenkar-Lift den Berg hinauf, wo ihn vorerst noch der Liftwart aus dem Sessellift heben musste, wie man in der der ORF-Doku "Hermann Maier - 20 Jahre Herminator" erfährt.

© IMAGO/Ulmer Gertraud und Hermann Maier Senior

Von nun an war Hermann Maier fast jede freie Minute auf den Pisten von Ski amadé unterwegs. Fast selbstverständlich entwickelte sich bei ihm der Wunsch, Skirennfahrer zu werden. Den ersten Parcours baute er sich gemeinsam mit seinem um eineinhalb Jahre jüngeren Bruder Alexander noch selbst - aus Haselnussstecken. Mit fünf Jahren fuhr er sein erstes Rennen, um in den folgenden Jahren eifrig bei Wettkämpfen anzutreten. Auf seinen Helm schrieb er damals mit großem Selbstvertrauen "I am the best“. Brachte Hermann keinen Sieg nach Hause, wurde er nach Aussagen seines Vaters "ein bissl ungenießbar".

» Von Kindesbeinen an blickte ich zu meinem Vater auf und fand das, was er erreicht hat, großartig «

Sein Vater war und blieb auch immer sein großes Vorbild, während andere Sportler keine Rolle für ihn spielten. "Von Kindesbeinen an blickte ich zu meinem Vater auf und fand das, was er erreicht hat, großartig. Das habe ich als Bub bei einer gemeinsamen Liftfahrt auch einmal Toni Sailer erzählt, der mich nach meinem Vorbild gefragt hat. Er war ein bisschen verdutzt", verriet Hermann Maier im Gespräch mit "Ski-Interviews".

© IMAGO/PPS/Furtner Hermann Maier mit seinem Bruder Alexander

Frühes (vorläufiges) Ende der Skikarriere

Die kindliche Enttäuschung wegen zweiter Plätze erscheint heute unbedeutend angesichts dessen, was noch auf Hermann Maier zukommen sollte. Nach der Volksschule in Flachau wechselte er auf die Skihauptschule in Bad Gastein und anschließend auf die Ski-Handelsschule in Schladming. Diese musste der 15-Jährige bereits nach einem Jahr wieder verlassen. Der Grund: Der Jugendliche erkrankte an schweren Wachstumsstörungen (Morbus Osgood-Schlatter). Er war für sein Alter zu dünn, zu klein und zu leicht, erzielte keine sportlichen Erfolge mehr und flog schließlich aus der Förderung des österreichischen Skiverbands. Damit war Hermann Maiers vorgezeichnete Sportlerkarriere vorerst zu Ende. Im Jahr 1988 begann er daher eine Lehre als Maurer. Im Winter blieben Zeit für seine große Leidenschaft, das Skifahren und für die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer.

Maiers sportlicher Durchbruch aus eigener Kraft

Seinen Traum von einer Sportlerkarriere begrub der junge Hermann Maier dennoch nicht. "Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, gibst du bei schwierigen Situationen entweder irgendwann auf oder nimmst das Ganze an", erklärte Hermann Maier im Interview mit der "Kleinen Zeitung".

» Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, gibst du bei schwierigen Situationen entweder irgendwann auf oder nimmst das Ganze an «

Maier stellte sich sein eigenes Trainingsprogramm zusammen und wurde auch durch das Schleppen von Zementsäcken und Ziegeln in seinem Lehrberuf immer kräftiger. Bald trat er wieder bei Skirennen an und wurde mit Anfang 20 mehrfacher Salzburger, Kärntner und Tiroler Landesmeister im Riesentorlauf, Slalom und in seiner Lieblingsdisziplin dem Super-G. Diese Erfolge gelangen zu einer Zeit, in der seine Altersgenossen ihre Profisport-Karriere oft schon hinter sich hatten. Für einen Platz im Kader des Österreichischen Skiverbands reichte es dennoch nicht.

Am 6. Jänner 1996 dann der Wendepunkt: Der damals völlig unbekannte und nach wie vor kaderlose Hermann Maier überraschte als Vorläufer beim Herren-Riesentorlauf in Flachau. Die Experten staunten über die inoffiziell mitgestoppte Zeit, die locker für einen Punkterang gereicht hätte und die die halbe Weltelite deklassierte. Nun war der Skiverband endlich bereit, dem bislang verborgenen Talent und Quereinsteiger eine Chance zu geben. Bereits zwei Tage später durfte Maier im Europacup bei einem Riesenslalom in Les Arcs an den Start gehen, wo er eine Silbermedaille holte. Am 10. Dezember 1996 gab Maier beim Riesenslalom in Hinterstoder sein Weltcupdebüt und schaffte es auf Anhieb in die Punkteränge. Seine erste volle Weltcup-Saison 1996/97 brachte vorerst gute, aber keine herausragenden Erfolge. Doch am 23. Februar 1997 stand der Flachauer beim Weltcup-Super-G in Garmisch-Partenkirchen erstmals auf dem Siegespodest.

© IMAGO / ExSpo Hermann Maiers Blick im Starthaus ist legendär.

Sportliche Weggefährten beschreiben den Athleten als besessen von dem Gedanken, schnell Skifahren zu können. Diese Besessenheit trieb ihn in seiner zweiten Weltcup-Saison von Erfolg zu Erfolg. Im Winter 1997/98 gewann Hermann Maier drei Riesenslaloms, zwei Weltcupabfahrten, vier Super-Gs und eine Kombination.

Bei Olympia wird der "Herminator" geboren

Maiers Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1998 im japanischen Nagano nahm eine spektakuläre Wendung. Beim Abfahrtslauf hob der Flachauer nach einer Fahrzeit von 18 Sekunden in einer S-Kurve ab, segelte unkontrolliert fast 50 Meter durch die Luft über den Fangzaun und landete außerhalb der Piste im Tiefschnee.

Keiner der schockierten Zuschauer erwartete, dass ein Skirennläufer nach einem derartig dramatischen Sturz einfach wieder aufsteht. Doch Hermann Maier schaffte es. Mit nur leichten Verletzungen an Schulter und Knie gelangen ihm schon drei Tage später eine perfekte Fahrt im Super-G teil und olympisches Gold. Der scheinbar unzerstörbare Hermann Maier wurde damit zum Außerirdischen, für den keine normalen Maßstäbe gelten. Er mutierte in Anlehnung an Arnold Schwarzeneggers Science-Fiction-Figur Terminator zum "Herminator".

» Es gibt nichts Tolleres, als zu merken, was in deinem Körper steckt «

© IMAGO/Sven Simon 1998 gewannt Hermann Maier nicht nur 2 Goldmedaillen bei Olympia, sondern auch den Gesamtweltcup sowie die kleinen Kristallkugeln im Super-G und Riesentorlauf

"Es gibt nichts Tolleres, als zu merken, was in deinem Körper steckt", erklärte Hermann Maier gegenüber dem "Tagesanzeiger". Man traute ihm nun alles zu und wurde nicht enttäuscht. In den folgenden drei Saisonen eilte Hermann Maier von Sieg zu Sieg und war 2000/2001 im Weltcup gleich 13 Mal erfolgreich.