Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet Manifestation?

Fast zehn Millionen Suchergebnisse erhält man, wenn man den Begriff "Manifestation" auf Instagram eingibt. "Halte an deiner Vision fest und glaube daran, dass deine Wünsche Realität werden", schreit es einem entgegen. Man würde meinen, es handle sich dabei einfach um Kalenderprosa, die in jeder Küchenecke hängen könnte. Doch damit ist die Methode, mithilfe derer Millionen Menschen nach einem besseren Leben trachten und die bereits von den alten Stoikern praktiziert wurde, nicht einmal ansatzweise zu beschreiben.

Beispiele für gelungene Manifestation

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Manifestieren bezeichnet jene Strategie, mittels derer die eigene Zukunft durch gezieltes Wünscheformulieren und reine Vorstellungskraft positiv zu gestalten versucht wird.

Vereinfacht gesagt: Man schickt durchdachte Wünsche ans Universum und irgendwann werden sie dann - hoffentlich - Realität. Erfolg, Geld, Autos, Liebe: Unzählige Promis sind schon lange Fans dieser Technik. Rapper Drake manifestierte seinen Wunsch nach einer Musikkarriere zum Beispiel damit, dass er als noch unbekannter Musiker einen Rolls-Royce leaste, der ihn täglich an sein Wunschleben erinnern sollte. 2021 wurde sein Traum schließlich Realität: Der mittlerweile weltberühmte Musiker bekam ebendieses Auto vom Hersteller geschenkt. Jim Carrey stellte sich Anfang der 90er-Jahre selbst einen Scheck über 10.000 US-Dollar aus, um seine Schauspielkarriere zu manifestieren, und konnte diesen nach seinem Kinoerfolg im Jahr 1994 ("Dumm und Dümmer") tatsächlich einlösen. Talkshow-Queen Oprah Winfrey manifestiert nicht nur selbst, sie bietet sogar Kurse an ("The Life You Want"), um Menschen beizubringen, ihre Wünsche richtig zu formulieren: Für schlappe 85 US-Dollar pro Jahr können User Teil von Oprahs Universum werden.

Manifestation als lukratives Geschäft

Nicht nur Oprah hat erkannt, dass sich mit Manifestation gut Geld verdienen lässt. Unzählige Life-Coaches bieten ähnliche Workshops an, die teilweise Hunderte Euro kosten. Über die Qualität der Inhalte lässt sich sicherlich streiten, allerdings ist Manifestation kein esoterischer Firlefanz - zumindest nicht ausschließlich.

Auch in der Psychologie findet das Prinzip des Manifestierens Berücksichtigung. Man spricht in diesem Zusammenhang von "positiver Psychologie". Die Klinische und Gesundheitspsychologin Laura Stoiber weiß: "Die positive Psychologie, ein Zweig der Psychologie, beschäftigt sich mit dem Studium und der Förderung von Wohlbefinden, Stärken und positiven Emotionen. Sie betont die Bedeutung von Optimismus, Dankbarkeit, Resilienz und Selbstmitgefühl."

Das Manifestieren, so die Psychologin, nutzt ähnliche Prinzipien, indem es positive Gedanken und Überzeugungen zur Verwirklichung von Zielen und Träumen einsetzt. Manifestieren wie positive Psychologie fokussieren somit beide auf positive mentale Zustände und Ressourcen.

Gesünder, glücklicher, erfolgreicher

Dass Optimismus und "schöne Gedanken" nicht nur angenehmer sind, sondern außerdem gesund und erfolgreich machen, ist mittlerweile längst wissenschaftlich bestätigt.

Martin Seligman gilt als Begründer der positiven Psychologie und konnte in einer Studie den positiven Einfluss von Optimismus belegen: Seligman und sein Forscherteam analysierten den Erfolg von Versicherungsmaklern und demonstrierten, dass optimistische Makler um 37 Prozent erfolgreicher in Verkaufsgesprächen waren.