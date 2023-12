Was bedeutet Geld für Sie? Hat sich ihre Einstellung dazu geändert, seit Sie von Berufs wegen mit großen Summen zu tun haben?

Ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Da war immer klar, dass man einen Euro erst ausgeben kann, wenn man ihn vorher verdient hat. Das hat sich bei mir nicht verändert. Die Dimension der Zahlen ist eine andere geworden. Das stimmt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass in den letzten Jahren in vielen Forderungen offenbar Millionen und Milliarden verwechselt werden. Das sollte man wieder zurechtrücken und das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr wertschätzen.

"What ever it takes", hieß es in den Coronajahren und bei Inflationsmaßnahmen. Die Frage ist, wie man es übersetzt. Koste es, was es wolle. Oder: Alles, was es braucht ...

Genau. In ganz Europa hat die Politik das Gefühl gehabt, rasch und großzügig helfen zu müssen. Man hatte auch keine andere Wahl. Dadurch ist auch das Anspruchsdenken gewachsen. Das wieder zurechtzurücken, wäre wichtig.

Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben? Geht es um Sicherheit, geht es darum, sich etwas Besonderes leisten zu können?

Für mich ist wichtig, in das Richtige zu investieren. Das ist für mich die Ausbildung der Kinder. Ihnen ermöglichen zu können, dass sie machen können, was immer sie wollen. In der Politik ist das ähnlich: Man setzt die Schwerpunkte, von denen man glaubt, dass sie die besten sind.