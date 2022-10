Inhaltsverzeichnis:

Logopäden & Logopädinnen bieten professionelle Hilfe zur Bewältigung von Sprach- und Sprechstörungen an. Sie erstellen für ihre Patient:innen Diagnosen und Therapiepläne, um die Ursache ihrer vorhandenen Störungen zu erkennen und ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeit zu verbessern oder nach Unfällen wiederherzustellen. Durch ihre professionelle Sprachtherapie können sie ihren Patient:innen helfen, Sprechstörungen wie Lispeln, Stottern und weitere Störungen, die mit dem Sprechen, Schlucken oder Hören in Verbindung stehen, zu überwinden.

Die Anforderungen an Logopäden und Logopädinnen sind laut dem AMS Berufslexikon unter anderem folgende:

Diese Anforderungen dienen als Orientierungshilfe bei der Überlegung, ob der Beruf zu einem selbst passen könnte.

Logopäde/Logopädin: Einsatzbereiche

Für Logopäden & Logopädinnen gibt es viele verschiedene Einsatzbereiche, sowohl in öffentlichen Einrichtungen als auch im Bereich der freiberuflichen Tätigkeit. Sie können zum Beispiel in öffentlichen Krankenhäusern, Therapiezentren, Rehablilitationseinrichtungen, Pflegeheimen oder Bildungseinrichtungen arbeiten. Logopäden und Logopädinnen können aber auch freiberuflich oder in eigenen Praxen ihren Beruf ausüben. Dabei müssen ihre Leistungen aber stets ärztlich verordnet und von der jeweiligen Sozialversicherungsanstalt bewilligt werden. Weiterführende Informationen für die selbstständige Berufsausübung als Logopäde & Logopädin stellt der Berufsverband Logopädie Austria zur Verfügung. Logopäden & Logopädinnen können außerdem auch in Forschungseinrichtungen tätig werden und so an der Weiterentwicklung von Therapiemöglichkeiten mitwirken.

Ausbildung

Die Ausbildung zum Logopäden/zur Logopädin erfolgt durch ein 6 Semester langes Bachelorstudium an einer Universität oder Fachhochschule, welches optional mit einem 5 Semester langen Masterstudium ergänzt werden kann. Die Lernfelder während des Studiums umfassen Themenbereiche wie:

Linguistik

Anatomie

Audiologie

Psychologie

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Das Bachelorstudium enthält Pflichtpraktika und erzielt den Abschlusstitel Bachelor of Science in Health Studies.

Ist das Studium abgeschlossen und man in das österreichische Gesundheitsberuferegister eingetragen, darf man mit der Arbeit beginnen.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Das Studium der Logopädie dauert 6 Semester (3 Jahre) für den Bachelorabschluss mit dem Titel Bachelor of Science in Health Studies, und weitere 5 Semester für einen Masterabschluss mit dem Titel Master of Science. Mit dem Masterabschluss ergeben sich daraus insgesamt 5 einhalb Jahre.

Wo kann man die Ausbildung absolvieren?

Folgende Universitäten in Österreich bieten das Bachelorstudium der Logopädie an:

Weiterbildung

Logopäden und Logopädinnen in Österreich sind gesetzlich dazu verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden, um ihren Patient:innen die höchste Qualität einer Therapie nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft bieten zu können.

Insgesamt müssen Logopäd:innen in 5 Jahren 60 Stunden für Fort- und Weiterbildungen investieren. Möglichkeiten zu Weiterbildungen bieten zum Beispiel Lehrgänge an Universitäten, aber auch der Berufsverband der österreichischen Logopäden & Logopädinnen an. Mögliche Themen solcher Weiterbildungen sind unter anderem Atempädagogik, Sprachheilpädagogik, Diagnostik, Autismus und Stimmtherapie.

Gehalt: Wie viel verdient ein/e Logopäde/Logopädin?

Das Gehalt von Logopäden & Logopädinnen hängt von den verschiedenen Einsatzbereichen und Arbeitgebern, oder der Lage der eigenen Selbstständigkeit ab. Auch die eigene Expertise und Weiterbildungsgrad spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Das Einstiegsgehalt für Logopäden & Logopädinnen beträgt laut dem AMS Gehaltskompass zwischen 1.570 und 2.850 Euro brutto im Monat.

Laut jobted.at beträgt das Brutto-Durchschnittsgehalt für Logopäden & Logopädinnen in Österreich ca. 33.700 Euro im Jahr.

Jobaussichten

Der Arbeitsmarkt für Logopäden & Logopädinnen in Österreich ist vielversprechend. Durch den steigenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung gibt es einen zunehmenden Bedarf an Logopäden & Logopädinnen, die Menschen im fortgeschrittenen Alter bei Sprachstörungen nach Unfällen (wie zum Beispiel Schlaganfällen) helfen können. Auch bei Kindern wird aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Regelungen in Form von fehlendem Kontakt zu gleichaltrigen Kindern ein erhöhter Therapiebedarf für Sprechstörungen erwartet. Logopäden & Logopädinnen werden in Österreich daher tendenziell zunehmend gebraucht.

Sonstiges

Logopäden & Logopädinnen arbeiten immer im engen Austausch mit Ärzten und Zahnärzten, welche ihnen die Patient:innen zuordnen. In der direkten Arbeit mit ihren Patient:innen tragen Logopäden & Logopädinnen dann jedoch eine große Eigenverantwortung. Sie haben viele Freiheiten in der Wahl ihrer Therapiemethoden, sind aber auch selbst verantwortlich für die Ergebnisse ihrer gewählten Arbeitsweisen. Außerdem benötigen sie ein erhöhtes Maß an Einfühlungsvermögen, da sie in ihrem Beruf auch oft die Angehörigen ihrer Patienten für den Umgang miteinander und mit der zu behandelnden Sprechstörung beraten.