Der Beruf Krankenschwester/Krankenpfleger ist vielseitig und anspruchsvoll. Als erste/r Ansprechpartner:in für Patient:innen kümmern sich Krankenschwestern/Krankenpfleger um die Pflege von Patient:innen. Neben der Unterstützung bei der Mobilisierung oder der Nahrungsaufnahme gehört auch die Wunderversorgung, das Legen von Infusionen und die medizinische Versorgung von Patient:innen zu den Aufgaben. Außerdem arbeiten Krankenschwestern/Krankenpfleger eng mit Ärzten & Ärztinnen zusammen und unterstützen diese bei der Behandlung. Zudem sind sie die Ansprechpartner für Patient:innen und Angehörige bei Fragen oder Problemen.

Zu den Anforderungen an Krankenschwestern/Krankenpfleger gehören laut Ams-Berufslexikon unter anderem diese:

Diese Anforderungen geben eine erste Orientierung, ob der Beruf als Krankenschwester/Krankenpfleger für einen selbst passend sein könnte. Bei der Orientierung helfen zudem Informationsveranstaltungen oder auch ein Praktikum.

Krankenschwester/Krankenpfleger: Einsatzbereiche

Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger arbeiten meist in Krankenhäusern, sie können aber auch in Facharztpraxen, bei den Krankenkassen, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, Altenheimen oder auch in Gesundheitszentren tätig werden.

Ausbildung

Um als Krankenschwester/Krankenpfleger tätig werden zu können, ist eine dreijährige Ausbildung Voraussetzung. Die Ausbildung für den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege ist zusätzlich (und ab 01.01.2024 ausschließlich) im Rahmen eines Bachelorstudiums möglich.

Im Rahmen der Ausbildung stehen neben Kenntnissen der Gesundheits- und Krankenpflege auch Naturwissenschaften, Medizin, Recht und Wirtschaft auf dem Plan. Auszubildende lernen Dinge wie:

Krankheitsbilder erkennen und die Behandlung selbiger

Blutabnahme

Patientenaufnahme

Pflegetechniken

rechtliche Bestimmungen in der Krankenpflege

Erstellung von Pflegeplänen

Ermittlung des Pflegebedarfs von Patient:innen

Vorbereitung einer Röntgenuntersuchung

Die Ausbildung wird mit einer schriftlichen Fachbereichsprüfung und der Diplomprüfung abgeschlossen. Absolvent:innen tragen den Titel Bsc (Bachelor of Science in Health Studies), wenn die Ausbildung an einer Fachhochschule absolviert wurde, bzw. Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger:in.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Ausbildung zum Krankenpfleger/Krankenschwester dauert drei Jahre. Die Ausbildung kann auch in Teilzeit erfolgen, dann verlängert sich die Ausbildungsdauer entsprechend auf vier oder fünf Jahre.

Wo kann man die Ausbildung absolvieren?

Aktuell kann die Ausbildung an einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule absolviert werden und alternativ an einer Fachhochschule. Ab dem 01.01.2024 kann die Ausbildung ausschließlich in Form eines Bachelorstudiums absolviert werden. Lediglich die Ausbildungen zur Pflegehilfskraft ist dann noch an einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule möglich.

Mögliche Ausbildungsorte sind:

Weiterbildung

Für einige Tätigkeiten ist eine Weiterbildung notwendig. Für eine Lehraufgabe ist beispielsweise eine Fortbildung notwendig. Gleiches gilt für Führungsaufgaben, aber auf für die Intensivpflege oder die Arbeit in der Kinder- und Jugendlichenpflege. Weiterbildungen werden von vielen Arbeitgebern gefördert, um dem Fachkräftemangel etwas entgegen zu setzen.

Gehalt: Wie viel verdient ein Krankenschwester/Krankenpfleger?

Das Gehalt von Krankenpflegern und Krankenschwestern hängt vom Einsatzbereich und der Berufserfahrung an. Das Gehalt bewegt sich zwischen 2000 und 3300 Euro brutto im Monat.

Jobaussichten

Die Coronakrise hat den Mangel an Fachkräften im Gesundheitssektor noch einmal deutlicher gemacht. Daher sind die Jobchancen in dem Berufsfeld sehr gut. Krankenschwestern beziehungsweise Krankenpfleger haben aktuell die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitgebern und dieser Mangel wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abnehmen. Das liegt auch daran, dass die Gesellschaft älter wird und im Alter die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten steigt.

Sonstiges

Der Beruf der Krankenschwester/ Des Krankenpflegers bringt es mit sich, dass auch am Wochenende und in der Nacht/ abends gearbeitet werden muss. Der Schichtdienst führt dazu, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance insbesondere im Krankenhaus nur schwer zu erreichen ist. Diese Problematik ist den Arbeitgebern aber bewusst und mit verbindlicher Planung wird diesem Problem entgegen gewirkt.

Zudem kann dieser Beruf auch emotional belastend sein, sodass es wichtig ist, dass Krankenschwestern/Krankenpfleger auf die eigene emotionale Gesundheit achten, sich selbst abgrenzen und sich bei Bedarf Unterstützung suchen.