Zahnärzt:innen erstellen eine Diagnose und behandeln Zahn- Mund und Kieferkrankheiten. Zunächst befragen sie Patient:innen nach ihren Beschwerden, untersuchen diese und behandeln sie dann. Außerdem fertigen sie Abdrücke für Kronen, Brücken oder Regulierungen an, die dann von einem/einer Zahntechniker:in hergestellt wird, an.

Zudem klären sie über richtige Mund- und Zahnhygiene auf.

Die Anforderungen an einen Zahnarzt/eine Zahnärztin sind laut ams-berufslexikon.at unter anderem folgende:

An diesen Anforderungen lässt sich orientieren, ob der Beruf für einen selbst passend sein könnte.

Zahnarzt/Zahnärztin: Einsatzbereiche

Als Zahnarzt oder Zahnärztin arbeitet man in der Regel entweder in einer Klinik bzw. Gemeinschaftspraxis oder macht sich mit eigener Praxis selbständig. Außerdem kann man nach dem Studium auch eine Karriere in der Forschung und Lehre anstreben oder sich dem Bereich Kiefer- und Gesichtschirurgie widmen.

Ausbildung

Um den Beruf des Zahnarztes/der Zahnärztin ausüben zu können, ist ein abgeschlossenes Studium der Zahnmedizin (Zugang nur mit Aufnahmetest) erforderlich, das zwölf Semester dauert.

Das Studium vermittelt allgemeinmedizinisches als auch zahnmedizinisches Wissen und zu den Studieninhalten zählen unter anderem folgende Teilbereiche:

Genetik

Endokrinologie und Stoffwechsel

Gerhirn, Sinnesorganze und Schmerz

Parodontolgie

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Endodontie

Radiologie

Ab dem neunten Semester erfolgt eine praktische Ausbildung mit einem 72-wöchigen Praktikum.

Das Studium wird mit einer Diplomarbiet und dem Titel Dr. med. dent. (doctor medicinae dentariae) ab.

Ist das Studium abgeschlossen und man in die Zahnärzteliste der Österreichischen Zahnärztekammer eingetragen, darf man mit der Arbeit beginnen.

Wie lange dauert Ausbildung?

Das Studium dauert 12 Semester (6 Jahre).

Wo kann man Zahnmedizin studieren?

Folgende Universitäten in Österreich bieten das Diplomstudium der Zahnmedizin an:

Weiterbildung

Fertige Zahnärzte/Zahnärztinnen müssen sich laut Gesetz (Zahnärztegesetz, ZÄG § 17) laufend weiterbilden. Damit wird sichergestellt, dass die Ärzte/Ärztinnen den Patient:innen immer die beste Behandlung bieten und im besten Sinne der Wissenschaft agieren können. Kommt ein Zahnmediziner/eine Zahnmedizinerin dieser Pflicht jedoch nicht nach, kann dies unter Umständen sogar zu einer Kürzung des Gehaltes führen. Die Fortbildungen müssen demnach schriftlich festgehalten und der Zahnärztekammer gemeldet werden.

Eigene Ordination

Die Eröffnung einer eigenen Ordination ist nach erfolgreicher Prüfung als Zahnarzt/Zahnärztin vor der Österreichischen Zahnärztekammer möglich. In dieser Form fällt der Beruf zu den “freien Berufen” (Neue Selbständige).

Gehalt: Wie viel verdient ein Zahnarzt / eine Zahnärztin?

Das Gehalt eines Zahnarztes/einer Zahnärztin hängt von mehreren Faktoren ab, etwa, ob diese/r etwa in einer großen Praxis mitwirken möchte oder mit einer eigenen Praxis selbständig tätig ist. Auch der individuelle Weiterbildungsgrad spielt eine große Rolle.

Niedergelassene, selbständige Zahnärzte/Zahnärztinnen verdienen laut bruttonetto-rechner.at ca. 142.000 Euro netto im Jahr.

Ist ein Zahnarzt/eine Zahnärztin angestellt in einer Klinik gibt es ca. als Assistenzarzt bei Berufsteinstieg ca. 4.500 Euro brutto im Monat bzw. für den Chefarzt/die Chefärztin in einer Klinik etwa 8.650 Euro brutto pro Monat.

Jobaussichten

Die Berufschancen für künftige Zahnärzte/Zahnärztinnen sind sehr gut, der Beruf ist sehr gefragt. Der Bedarf wird - auch durch die älter werdende Bevölkerung - steigen. Außerdem herrscht in manchen Gebieten Österreichs (vor allem im Westen) ein Mangel auch an Zahnärzt:innen, so dass viele Kassenstellen gar nicht nachbesetzt werden können. Zudem werden viele Zahnärzt:innen in naher Zukunft das Pensionsalter erreichen.