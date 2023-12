Der komplizierte Weg zum Frieden

Sie schreiben in Ihrem Buch "Über Kriege und wie man sie beendet" ein Konflikt müsse reif dafür sein, dass die Kontrahenten erkennen, dass ihnen eine Friedenslösung mehr bringt, als weiterzukämpfen. Zeichnet sich das in der Ukraine und Gaza ab?

Dieser Punkt der Reife ist entscheidend. Wenn man auf die Ukraine blickt, bin ich da eher skeptisch, denn beide Seiten setzen im Moment sehr auf eine militärische Entscheidung. Russland, weil es offensichtlich glaubt, dass die Resilienz des Westens abnimmt. Stichwort: Ukrainehilfe. Stichwort: Präsidentschaftswahl in den USA. Und die Ukraine, weil sie fürchten muss, dass Konzessionsbereitschaft nicht zum Frieden führt, sondern dem Aggressor Putin das Zeichen gibt, er sei auf einem guten Weg. Warum sollte er sich daher mit der Ostukraine und der Krim zufriedengeben? Das erinnert an die 1930er-Jahre, als die Alliierten Hitler zu beschwichtigen versuchten (indem sie zunächst der Teilung der Tschechoslowakei zustimmten und dann die Annexion eines Großteils des Landes akzeptierten, Anm.), ihn aber damit in seinem Kurs bestätigten. Positiver gestimmt bin ich beim Nahen Osten. Dort gibt es, anders als in der Ukraine, glaubwürdige internationale Vermittler, die in der Lage sind, auf die Kriegsparteien Druck auszuüben: die USA gegenüber Israel, Katar und Saudi Arabien gegenüber den Palästinensern.

Welche Rolle spielen die Führungspersönlichkeiten Putin und Netanjahu bei der Verlängerung des Konflikts? Sie schreiben, ein Krieg kann enden, wenn Machthaber von innen bedroht sind.

Dieser Faktor ist von wesentlicher Bedeutung, weil längere Kriege früher oder später die Frage nach der Legitimation des politischen Systems stellen. Bei Putin hat die Prigoschin-Episode gezeigt, dass es bei ihm nicht nur um das politische Überleben geht, sondern auch um das physische Überleben. Wer durch eine Niederlage alles verlieren kann, wird zu größerer Eskalation bereit sein. Dafür gibt es historische Beispiele. Bei Netanjahu ist es wahrscheinlich, dass er diesen Konflikt politisch nicht überlebt. Aber Israel ist, bei allen Problemen, eine funktionierende Demokratie. Davon kann bei Russland keine Rede sein. Das ist ein Faktor, der die Friedenshürden für die Ukraine deutlich höher setzt, weil kein Mensch weiß, was eine russische Niederlage innenpolitisch und innergesellschaftlich bedeuten könnte.

Fast immer rechnen jene, die den Krieg beginnen, damit, dass er kurz sein wird. Fast nie ist das so. Warum unterliegen Aggressoren diesem Irrtum trotzdem?

Würde ein militärischer Kommandostab am Beginn eines Kriegs zugeben, wir werden nicht schnell gewinnen und es könnte ein unabsehbar langer Krieg werden, wäre damit die eigene Legitimation als militärische Führung infrage gestellt. Im Ersten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, im Afghanistankrieg - immer haben militärische Eliten argumentiert, dass man aufgrund überlegener Ressourcen und Waffensysteme die Möglichkeit habe, eine schnelle Entscheidung zu erzwingen. Kurze Kriege sind aber historisch die Ausnahme. Es gab sie - etwa um die Nationalstaatenbildung Italiens und Deutschlands zwischen 1859 und 1871 -, das waren Kriege, in denen es zu keiner großen Internationalisierung kam. Im Ukrainekrieg sehen wir aber genau diese internationale Involvierung etwa Chinas und Irans. Das macht die Sache deutlich schwieriger. Es ist für Putin kein kurzer Krieg. Auf der anderen Seite hat auch die ukrainische Offensive nicht die Entscheidung gebracht. Nun sehen wir einen Abnutzungskrieg, in dem Ressourcen und Resilienz im Mittelpunkt stehen. Dazu gehören nicht nur Panzer, sondern auch öffentliche Meinungen, der Krieg der Bilder, Deutungshoheit. Wir sehen eine Phase der Desillusionierung, weil sich keines der Szenarien eingestellt hat, die im Februar letzten Jahres entwickelt worden waren.

ZUR PERSON Jörn Leonhard (* 27. Mai 1967) Der Deutsche studierte Geschichte in Heidelberg und Oxford und lehrt heute als Professor für Westeuropäische Geschichte an der Universität Freiburg. Seine thematischen Schwerpunkte sind die Geschichte von Liberalismus und Nationalismus, von Krieg und Frieden sowie die Erforschung multiethnischer Empires im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Er ist Autor mehrerer Bücher.

Ohne internationale Unterstützung hätte sich die Ukraine nicht gehalten. Aber es gibt die Debatte -in Deutschland durch Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht -, dass man Waffenlieferungen stoppen sollte, um den Krieg zu beenden. Ist das ein legitimes Ansinnen?

Die Diskussion darum muss eine Demokratie aushalten. Als Historiker würde ich aber auf Beispiele eines "faulen Friedens" verweisen, die es seit der Antike bis zum 20. Jahrhundert immer wieder gab: also einseitige Konzessionsbereitschaft, die dem Gegner Erschöpfung signalisiert und damit die Aggression der Gegenseite sogar verstärken kann. Das ist eine Art von Kriegslogik, die der Aufruf von Schwarzer und Wagenknecht nicht berücksichtigt. Es ist legitim, nach dem richtigen Moment für Konzessionsbereitschaft zu fragen. Aber derzeit würde dieses Signal Putin nur in seiner Aggression bestärken. Er sieht, dass die europäische Unterstützung bröckelt. Europa müsste sich zudem verteidigungspolitisch neu positionieren, wenn Trump die Wahl in den USA gewinnt. Die Ukraine würde dann womöglich aus dem Fokus geraten. Ich will es deutlich sagen: Nicht das Austesten von Konzessionsbereitschaft an sich ist naiv oder schlecht. Aber man benötigt einen Plan, wie man mit einem Aggressor umgeht, wenn er darauf nicht eingeht. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Putin wirklich dazu bereit wäre.

Eine andere Kriegslogik ist, dass man die vielen Opfer, die es schon gegeben hat, dadurch legitimieren will, dass man immer weitermacht. Sie sollen ja nicht umsonst gewesen sein.

Das ist ein auf den ersten Blick zynisches Argument, das aber in der Geschichte eine große Rolle spielte. Angesichts vieler Opfer glauben Zeitgenossen, dass nur ein Sieg oder sehr deutliche politische Gewinne diese Opfer rechtfertigen. Im Ersten Weltkrieg erklärte der französische Premierminister Georges Clemenceau Anfang 1918, dass derjenige den Krieg gewinne, der eine Viertelstunde länger aushalte. Der Blick auf die Opfer ist mit der Rechtfertigung eines Regimes verknüpft. Wer kann politisch überleben, wenn es nach Hunderttausenden Opfern dennoch zu weitgehenden Gebietsverlusten kommt? Niederlagen schlagen schnell um in den Vorwurf des Verrats an den Opfern. Das wäre auch für die Ukraine, jenseits aller anderen Probleme, eine enorme innergesellschaftliche Belastung.

Wie endet heute ein Krieg? Entscheidungsschlachten gibt es nur auf Schlachtengemälden in Museen.

Weil es diesen klassischen Schlachtensieg nicht mehr gibt und wir mit einer Pattsituation konfrontiert sind, kommt Vermittlern eine umso größere Rolle zu. Im Ukrainekrieg fallen die USA und China aus, weil sie Partei sind. Andere Mitglieder der BRICS-Gruppe könnten daher große Bedeutung bekommen, vor allem Brasilien und Indien, vielleicht auch die Türkei, die in den Getreideabkommen vermittelte. Vermittler müssen glaubwürdig sein, sie brauchen ein Mandat und müssen bereit sei, auch langfristig engagiert zu bleiben -eine große Herausforderung. Die USA haben diese Rolle öfter im Nahen Osten gespielt, denn sie besaßen einen Hebel gegenüber Israel und unterhielten Kontakte zu Saudi-Arabien. Das wird in der Ukraine schwieriger. Ein weiteres Szenario ist kein klassischer Friedensvertrag. Viele Konflikte nach 1945 endeten mit einer UN-Resolution oder einem eingefrorenen Konflikt, einem Waffenstillstand also, der unterhalb der völkerrechtlichen Normen eines Friedensvertrags läge. So vereinbarten die Kriegsparteien nach dem Koreakrieg einen Waffenstillstand, der bisher über 100.000 Mal gebrochen wurde.