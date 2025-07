EU-USA-Zollkompromiss: „Wir haben nix gekriegt“

Bereits vor Inkrafttreten der neuen Regelung haben die angedrohten und teilweise umgesetzten US-Zölle deutliche Spuren hinterlassen: In den ersten vier Monaten des Jahres gingen die Exporte österreichischer Unternehmen in die USA um 13 Prozent zurück. Besonders betroffen waren die Branchen Maschinenbau, Pharma und Automobilindustrie. Insgesamt exportieren rund neun Prozent aller heimischen Exportbetriebe in die USA, etwa 900 Unternehmen verfügen über US-Tochtergesellschaften.