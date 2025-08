Gaza: Warum Hilfsgüter oft nicht ankommen

Immer lauter werden die Warnungen vor einer Hungersnot im umkämpften Gazastreifen. Seit gut einer Woche lässt Israel zwar wieder mehr Hilfslieferungen in den weitgehend zerstörten Küstenstreifen, in dem rund zwei Millionen Menschen unter unerträglichen Bedingungen hausen. Doch viele der Hilfsgüter kommen nicht bei denen an, die sie am meisten benötigen.

Ein Großteil der Lieferungen wird im nach 22 Monaten Krieg herrschenden Chaos schon auf dem Weg geplündert, von hungernden Zivilisten – oder, wie es aus deutschen Sicherheitskreisen hieß, von der islamistischen Hamas oder anderen kriminellen Organisationen.