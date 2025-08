Laut offiziellen Kriterien gibt es keine Hungersnot in Gaza

Aktuell gilt für den gesamten Gazastreifen die Stufe vier auf der IPC-Skala („Emergency/Notfall“). Das bedeutet unter anderem, dass nach IPC-Einschätzung viele betroffene Haushalte nicht genug zu essen haben. Das schlägt sich in sehr hoher akuter Unterernährung und überhöhter Sterblichkeit nieder. In dieser Phase ist laut IPC Nothilfe mit Nahrungsmittellieferungen nötig, damit Menschen nicht an Unterernährung sterben.

Phase fünf setzt formell einen extremen Mangel an Nahrungsmitteln, akute Unterernährung und eine bestimmte Zahl hungerbedingter Todesfälle voraus. Die Experten von IPC warnten zuletzt, dass die ersten beiden Kriterien zumindest in Teilen des Gazastreifens bereits erfüllt werden – extremer Mangel an Nahrungsmitteln praktisch in den meisten Teilen des Gazastreifens und akute Unterernährung in Gaza-Stadt.